Здоровье и красота

Не диетами, а полезными повадками: как похудеть при сахарном диабете второго типа?

Вероника Кононенко, редактор сайта 07 августа 2023, 13:00
як схуднути при діабеті другого типу
Фото: Pexels

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