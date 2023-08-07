Не диетами, а полезными повадками: как похудеть при сахарном диабете второго типа?

Диабет второго типа мучает людей чрезмерной жаждой, частым мочеиспусканием и постоянным чувством голода. Одной из главных причин диабета второго типа является ожирение. На ранней стадии с ним борются физическими упражнениями и изменениями в питании.

И все же постоянный голод и плохие пищевые привычки могут мешать продвигаться к цели. Хорошо, что нет ничего невозможного, если есть цель и немного дисциплины.

Как людям с диагностированным диабетом второго типа прийти к здоровому весу, рассказали на медицинской платформе SIM Health & Medicine.

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Как похудеть при диабете второго типа

Главное правило любого успешного воплощения мечты в реальность — цели должны быть достижимы. Ведь нереалистичные ожидания и требования к себе могут сыграть злую шутку: демотивировать, огорчить, разочаровать и т.д.

Никто не может похудеть на 30 килограммов за неделю. Даже если ты где-то слышал(-ла) такие фантастические истории, в результате они наряд ли привели к счастливому окончанию.

Итак, похудение начинается не с диет, а с привычек. Поэтому начни свой путь с внедрения простых здоровых привычек. Для начала можно сократить потребление сахара, крахмала и углеводов.

Попробуй также скорректировать содержимое тарелки. В каждом приеме пищи следует вместить белки, полезный источник жира, сложные углеводы и овощи.

Если ощущаешь голод, не бойся утолять его листвой зеленых овощей. Они богаты питательными веществами, поэтому хорошо утоляют голод без увеличения калорий.

Утоляешь стресс сладеньким? Это не поможет

Многие заедают эмоции едой, но это не идет на пользу ни эмоциям, ни фигуре. Сахар временно подавляет участок мозга, который обычно активный во время тревоги.

Поэтому выброс гормона стресса — кортизола, временно приостанавливается. Именно поэтому после сладостей мы ощущаем облегчение, но, к сожалению, этот эффект быстро проходит.

Если ты заедаешь стресс, первый шаг к преодолению этой вредной привычки — ее фиксация. Определи, когда ты ешь из-за эмоций и возьми ситуацию под свой контроль.

Голодание — не выход

Конечно, можно продержаться несколько недель на питании, напоминающем голодовку, и сбросить несколько лишних килограммов. Но после такого стресса есть большой риск набрать лишнее снова.

Есть надо регулярно, более того, следует помнить о закономерности: ешь пять-шесть раз/день — набираешь вес, потому что накапливаешь сахар и жир. Ешь два-три раза/день — худеешь, потому что сжигаешь сахар и жир.

Что именно есть, чтобы похудеть

Итак, если голодать не выход, что есть для похудения? Прежде всего, следует выяснить, как надо есть. В SIM Health & Medicine рекомендуют делать это медленно — в течение 20-30 минут, хорошо пережевывая еду.

На завтрак рекомендуют съесть немного фруктов или сухофруктов с натуральным йогуртом или кефиром.

Обед следует сделать сытным и питательным, поэтому можно приготовить мясо или рыбу, салат, заправленный оливковым маслом, соком лимона или соевым соусом.

На ужин приготовь мясо и салат.

Важно также, как ты готовишь продукты. Так, например, следует избегать жареных блюд в большом количестве растительного масла. Мясо и рыбу лучше запекать или готовить на пару.

Водный баланс

Часто жажду путают с голодом — это уже доказанный факт. При диабете второго типа этот эффект умножается на два, поэтому нужно пить действительно много воды.

Употребляй минимум 2 л. чистой воды в день. Когда появляется чувство голода, выпей стакан воды. Вполне возможно, что это поможет утолить желание поесть.

Регулярный спорт

Как бы ни было трудно это принять, но без регулярной, ежедневной физической активности будет трудно сдвинуться с места. Ведь спорт — одна из основных составляющих здорового образа жизни.

Сейчас есть много видов спорта, поэтому будет из чего выбрать. Так, например, эффективны любые сочетания аэробных и силовых упражнений, ведь так организм будет использовать инсулин более эффективно.

Здоровый сон

Надо спать не менее семи часов ночного сна, иначе похудеть будет тяжело. Дело в том, что плохой или недостаточный сон повышает аппетит и резистентность к инсулину.

Бариатрическая операция

Бариатрическая операция — хирургическое вмешательство с целью уменьшения желудка. Такой способ надо обязательно обсудить с врачом. Он скажет, можно ли провести подобную операцию в твоем индивидуальном случае.

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