Не дієтами, а корисними звичками: як схуднути при цукровому діабеті другого типу?

Діабет другого типу мучить людей надмірною спрагою, частим сечовипусканням та постійним відчуттям голоду. Однією з головних причин діабету другого типу є ожиріння, тож на ранній стадії з ним борються фізичними вправами та змінами в харчуванні.

Та все ж, постійний голод й погані харчові звички можуть заважати просуватися до цілі. Добре, що немає нічого неможливого, якщо є мета та трохи дисципліни.

Як людям з діагностованим діабетом другого типу прийти до здорової ваги, розповіли на медичній платформі SIM Health & Medicine.

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Як схуднути при діабеті другого типу

Головне правило будь-якого успішного втілення мети у реальність — цілі мають бути досяжними. Адже нереалістичні очікування та вимоги до себе можуть зіграти злий жарт: демотивувати, засмутити, розчарувати тощо.

Ніхто не може схуднути на 30 кілограмів за тиждень. Навіть, якщо ти десь чув(-ла) такі фантастичні історії, в результаті вони наряд чи призвели до щасливого закінчення.

Отож, схуднення починається не з дієт, а зі звичок. Тому почни свій шлях з впровадження простих здорових звичок. Для початку можна скоротити споживання цукру, крохмалю та вуглеводів.

Також спробуй скоригувати вміст тарілки. В кожному прийомі їжі треба вмістити білки, корисне джерело жиру, складні вуглеводи та овочі.

Якщо відчуважш голод, не бійся тамувати його листвою зелених овочів. Вони багаті на поживні речовини, тож добре тамують голод без збільшення калорій.

Втамовуєш стрес солоденьким? Це не допоможе

Багато хто заїдає емоції їжею, та це не йде на користь ні емоціям, ні фігурі. Цукор тимчасово пригнічує ділянку мозку, яка зазвичай активна під час тривоги.

Тому викид гормону стресу — кортизолу, тимчасово призупиняється. Саме тому після солодощів ми відчуваємо полегшення, але, на жаль, цей ефект швидко минає.

Якщо ти заїдаєш стрес, перший крок до подолання цієї шкідливої звички — її фіксація. Визнач, коли ти їсти через емоції й візьми ситуацію під свій контроль.

Голодування — не вихід

Звісно, можна протриматися кілька тижнів на харчуванні, яке нагадує голодування, й скинути кілька зайвих кілограмів. Та після такого стресу є великий ризик набрати зайве знову.

Їсти треба регулярно, ба більше, слід пам’ятати про закономірність: їси п’ять-шість разів/день — набираєш вагу, бо накопичуєш цукор та жир. Їси два-три рази/день — худнеш, бо спалюєш цукор та жир.

Що саме їсти, щоб схуднути

Отож, якщо голодувати не вихід, що їсти для схуднення? Перш за все слід з’ясувати, як треба їсти. В SIM Health & Medicine рекомендують робити це повільно — протягом 20-30 хвилин, добре пережовуючи їжу.

На сніданок рекомендують з’їсти трохи фруктів або сухофруктів з натуральним йогуртом або кефіром.

Обід слід зробити ситним та поживним, тому можна приготувати м’ясо чи рибу, овочевий салат, заправлений оливковою олією, соком лимона чи соєвим соусом.

На вечерю приготуй м’ясо та салат.

Важливо також, як саме ти готуєш продукти. Так, наприклад, слід уникати смажених страв у великій кількості олії. М’ясо та рибу найкраще запікати або готувати на пару.

Водний баланс

Часто спрагу плутають з голодом — це вже доведений факт. При діабеті другого типу цей ефект множиться на два, тому слід пити справді багато води.

Вживай мінімум 2 л. чистої води на день. Коли з’являється відчуття голоду, випийте склянку води. Цілком можливо що це допоможе втамувати бажання поїсти.

Регулярний спорт

Як би не було важко це прийняти, але без регулярної, щоденної фізичної активності буде важко зрушити з місця. Адже спорт — одна з основних складових здорового способу життя.

Зараз є чимало видів спорту, тож буде з чого обрати. Так, наприклад, ефективними будуть будь-які поєднання аеробних та силових вправ, адже так організм використовуватиме інсулін ефективніше.

Здоровий сон

Треба спати щонайменше сім годин нічного сну, інакше схуднути буде важко. Річ у тім, що поганий чи недостатній сон підвищує апетит та резистентність до інсуліну.

Баріатрична операція

Баріатрична операція — хірургічне втручання з метою зменшення шлунка. Та такий спосіб треба обов’язково обговорити з лікарем. Він скаже, чи можна провести таку операцію у твоєму індивідуальному випадку.

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