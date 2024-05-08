Придется обойти не одну инстанцию? Как получить гражданство Чехии украинцам

Чехия — одна из стран-партнеров Украины, и власть, и народ декларируют однозначную поддержку нашему народу и помогают оружием. Эта страна часто первой выступает с разнообразными выгодными для Украины инициативами.
Многие украинские беженцы в поисках убежища выбрали именно Чехию. Как получить гражданство Чехии, какие его преимущества и кто может на него претендовать, рассказываем в материале.
Чехия стабильно улучшает свои показатели качества жизни: здесь выгодно вести бизнес, в стране наблюдается экономический рост, качественное образование и доступная медицина.
Вместе с тем гражданство Чехии гарантирует:
К тому же, в стране не запрещено двойное гражданство.
Соответствующие основания прописаны в Законе №186/2013 от 11.06.2013 О гражданстве Чешской Республики.
Таким образом, получить гражданство Чехии украинец может при условии:
Однако на такую возможность также влияет, принес ли человек значительный вклад в развитие Чешской Республики: гуманитарный, культурный, спортивный, научный или образовательный.
В то же время, самым простым вариантом получить чешское гражданство для иностранцев является натурализация.
Претендовать на гражданство Чехии могут иностранцы, имеющие постоянное место жительства на территории Чехии и отвечающие условиям закона Чешской Республики.
В частности получить гражданство Чехии иностранцы могут, если они интегрированы в чешское общество через семейные связи, работу и социальные связи, а также если человек имеет постоянное место жительства в Чехии:
Unsplash
Также условиями, по которым можно получить гражданство Чешской Республики, есть:
В случае, если отец ребенка имеет гражданство Чешской Республики, а мать — гражданка другой страны ЕС, Исландии, Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейна или имеет разрешение на постоянное проживание на территории страны, ребенок может получить чешское гражданство.
Если у одного из родителей гражданство Чехии, ребенок получает его автоматически.
Если иностранец отвечает условиям чешского закона о приобретении им гражданства Чешской Республики, то следует обратиться в Министерство внутренних дел Чехии или в местный орган власти, ответственный за гражданство.
Напиши соответствующее заявление о предоставлении гражданства на чешском языке в свободной форме с объяснением, на каком основании и по какой причине ты претендуешь на гражданство этой страны.
Собери необходимый пакет документов. Он может разниться, но есть общие рекомендации.
А в какой стране легче всего получить гражданство украинцам? Список таких стран мы писали в нашем другом материале.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.