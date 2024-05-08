Придется обойти не одну инстанцию? Как получить гражданство Чехии украинцам

Чехия — одна из стран-партнеров Украины, и власть, и народ декларируют однозначную поддержку нашему народу и помогают оружием. Эта страна часто первой выступает с разнообразными выгодными для Украины инициативами.

Многие украинские беженцы в поисках убежища выбрали именно Чехию. Как получить гражданство Чехии, какие его преимущества и кто может на него претендовать, рассказываем в материале.

Чешское гражданство: преимущества

Чехия стабильно улучшает свои показатели качества жизни: здесь выгодно вести бизнес, в стране наблюдается экономический рост, качественное образование и доступная медицина.

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Вместе с тем гражданство Чехии гарантирует:

свободное передвижение по территории Шенгенской зоны;

свободный выбор места жительства в любой стране ЕС;

доступ к образованию, медицине;

покровительство Чешской Республики своих граждан;

возможность трудоустройства в чешские государственные органы.

К тому же, в стране не запрещено двойное гражданство.

Кто может получить чешское гражданство

Соответствующие основания прописаны в Законе №186/2013 от 11.06.2013 О гражданстве Чешской Республики.

Таким образом, получить гражданство Чехии украинец может при условии:

что хотя бы один из родителей имеет чешское гражданство;

усыновление гражданами Чехии;

натурализации и предоставления гражданства;

восстановление чешского или чехословацкого гражданства;

в результате брака с гражданином Чехии;

в результате воссоединения семьи.

Однако на такую возможность также влияет, принес ли человек значительный вклад в развитие Чешской Республики: гуманитарный, культурный, спортивный, научный или образовательный.

В то же время, самым простым вариантом получить чешское гражданство для иностранцев является натурализация.

Как получить гражданство Чехии

Натурализация

Претендовать на гражданство Чехии могут иностранцы, имеющие постоянное место жительства на территории Чехии и отвечающие условиям закона Чешской Республики.

В частности получить гражданство Чехии иностранцы могут, если они интегрированы в чешское общество через семейные связи, работу и социальные связи, а также если человек имеет постоянное место жительства в Чехии:

не менее пяти лет для граждан стран, не являющихся членами ЕС;

не менее трех лет при наличии гражданства другой страны ЕС;

менее пяти лет, если продолжительность пребывания в Чехии (включая легальное пребывание перед получением постоянного разрешения) составляет десять лет;

Также условиями, по которым можно получить гражданство Чешской Республики, есть:

не пользоваться льготами и иметь достаточное количество средств для проживания;

не иметь долгов по налогам, неуплате алиментов и штрафов;

иметь собственную недвижимость или арендовать ее;

не иметь нарушений законодательства Чехии;

знание чешского языка, культуры, истории и правовой структуры страны.

Установление отцовства

В случае, если отец ребенка имеет гражданство Чешской Республики, а мать — гражданка другой страны ЕС, Исландии, Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейна или имеет разрешение на постоянное проживание на территории страны, ребенок может получить чешское гражданство.

По рождению или усыновлению

Если у одного из родителей гражданство Чехии, ребенок получает его автоматически.

Оформление гражданства Чехии: какие документы нужны

Если иностранец отвечает условиям чешского закона о приобретении им гражданства Чешской Республики, то следует обратиться в Министерство внутренних дел Чехии или в местный орган власти, ответственный за гражданство.

Напиши соответствующее заявление о предоставлении гражданства на чешском языке в свободной форме с объяснением, на каком основании и по какой причине ты претендуешь на гражданство этой страны.

Собери необходимый пакет документов. Он может разниться, но есть общие рекомендации.

Заверенная копия свидетельства о браке (если есть). Заверенная копия свидетельства о разводе (если есть). Решение о расторжении предыдущего партнерства или свидетельство о смерти мужа или жены (при наличии). История пребывания в стране (получить можно в Департаменте по предоставлению убежища и миграционной политики (OAMP) МВД Чехии). Список заграничных поездок за последние три года (если были). Копия документов об обучении на чешском языке, например, диплом (при наличии). Выписка из реестра судимостей или справка о несудимости из страны происхождения (действительна шесть месяцев). Подтверждение отсутствия задолженности от медицинской страховой компании и от Чешского управления социального обеспечения (справка действительна 30 дней). Подтверждение факта не получения государственной социальной помощи и своих доходов. Свидетельство об успешном сдаче экзаменов по чешскому языку, истории и культуре страны. Официально заверенные копии трудовых договоров, налоговых деклараций, учетных писем пенсионного страхования и подтверждения назначения пенсии.

А в какой стране легче всего получить гражданство украинцам? Список таких стран мы писали в нашем другом материале.

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