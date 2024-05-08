Доведеться обійти не одну інстанцію? Як отримати громадянство Чехії українцям

Чехія — одна із країн-партнерів України, і влада, і народ декларують однозначну підтримку нашому народові та допомагають зброєю. Ця країна часто першою виступає з різноманітними вигідними для України ініціативами.

Чимало українських біженців у пошуках притулку обрали саме Чехію. Як отримати громадянство Чехії, які його переваги та хто може на нього претендувати, розповідаємо далі у матеріалі.

Чеське громадянство: переваги

Чехія стабільно покращує свої показники якості життя: тут вигідно вести бізнес, у країні спостерігається економічне зростання, є якісна освіта та доступна медицина.

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Разом з тим, громадянство Чехії гарантує:

вільне пересування по території Шенгенської зони;

вільний вибір місця проживання у будь-якій країні ЄС;

доступ до освіти, медицини;

заступництво Чеської Республіки своїх громадян;

можливість працевлаштування у чеські державні органи.

До того ж у країні не заборонене подвійне громадянство.

Хто може отримати чеське громадянство

Відповідні підстави прописані у Законі №186/2013 від 11.062013 Про громадянство Чеської Республіки.

Тож, отримати громадянство Чехії українець (-ка) може, за умови:

що хоча б один із батьків має чеське громадянство;

усиновлення громадянами Чехії;

натуралізації та надання громадянства;

відновлення чеського або чехословацького громадянства;

в результаті шлюбу з громадянином Чехії;

в результаті возз’єднання сім’ї.

Однак на таку можливість також впливає, чи принесла людина значний внесок у розвиток Чеської Республіки: гуманітарний, культурний, спортивний, науковий чи освітній.

Водночас найпростішим варіантом отримати чеське громадянство для іноземців є натуралізація.

Як отримати громадянство Чехії

Натуралізація

Претендувати на громадянство Чехії можуть іноземці, які мають постійне місце проживання на території Чехії та відповідають умовам закону Чеської Республіки.

Зокрема, отримати громадянство Чехії іноземці можуть, якщо вони інтегровані в чеське суспільство через сімейні звʼязки, роботу та соціальні звʼязки, а також якщо людина має постійне місце проживання у Чехії:

не менше пʼяти років для громадян країн, що є не в складі ЄС;

не менше трьох років у випадку наявності громадянства іншої країни ЄС;

менш як п’ять років, якщо тривалість перебування у Чехії (враховуючи легальне перебування перед отриманням постійного дозволу) становить десять років;

Також умовами, за якими можна отримати громадянство Чеської Республіки, є:

не користуватися пільгами та мати достатньо коштів для проживання;

не мати боргів за податками, несплату аліментів та штрафів;

мати власну нерухомість або орендувати її;

не мати порушень законодавства Чехії;

знання чеської мови, культури, історії та правової структури країни.

Встановлення батьківства

У випадку, якщо батько дитини має громадянство Чеської Республіки, а мати є громадянкою іншої країни ЄС, Ісландії, Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейна або має дозвіл на постійне проживання на території країни, дитина може отримати чеське громадянство.

За народженням або усиновленням

Якщо один із батьків має громадянство Чехії, дитина отримує його автоматично.

Оформлення громадянства Чехії: які документи потрібні

Якщо іноземець відповідає умовам чеського закону щодо набуття ним громадянства Чеської Республіки, то варто звернутися до Міністерства внутрішніх справ Чехії або до місцевого органу влади, відповідального за громадянство.

Напиши відповідну заяву про надання громадянства чеською мовою у вільній формі з поясненням, на якій підставі та з якої причини ти претендуєш на громадянство цієї країни.

Збери необхідний пакет документів. Він може різнитися, але є загальні рекомендації.

Завірена копія свідоцтва про шлюб (якщо є). Завірена копія свідоцтва про розлучення (якщо є). Рішення про розірвання попереднього партнерства або свідоцтво про смерть чоловіка чи дружини (у разі наявності). Історія перебування в країні (отримати можна в Департаменті з питань надання притулку та міграційної політики (OAMP) МВС Чехії). Список закордонних поїздок за останні три роки (якщо були). Копія документів про навчання чеською мовою, наприклад, диплом (у разі наявності). Витяг із реєстру судимостей або довідка про несудимість з країни походження (дійсна шість місяців). Підтвердження про відсутність заборгованості від медичної страхової компанії й від Чеського управління соціального забезпечення (довідка дійсна 30 днів). Підтвердження факту не отримування державної соціальної допомоги та своїх прибутків. Свідоцтво про успішне складання іспитів з чеської мови, історії та культури країни. Офіційно завірені копії трудових договорів, податкових декларацій, облікових листів пенсійного страхування та підтвердження про призначення пенсії.

А в якій країні найлегше отримати громадянство українцям? Список таких країн ми писали в нашому іншому матеріалі.

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