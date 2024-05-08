Доведеться обійти не одну інстанцію? Як отримати громадянство Чехії українцям

Чехія — одна із країн-партнерів України, і влада, і народ декларують однозначну підтримку нашому народові та допомагають зброєю. Ця країна часто першою виступає з різноманітними вигідними для України ініціативами.
Чимало українських біженців у пошуках притулку обрали саме Чехію. Як отримати громадянство Чехії, які його переваги та хто може на нього претендувати, розповідаємо далі у матеріалі.
Чехія стабільно покращує свої показники якості життя: тут вигідно вести бізнес, у країні спостерігається економічне зростання, є якісна освіта та доступна медицина.
Разом з тим, громадянство Чехії гарантує:
До того ж у країні не заборонене подвійне громадянство.
Відповідні підстави прописані у Законі №186/2013 від 11.062013 Про громадянство Чеської Республіки.
Тож, отримати громадянство Чехії українець (-ка) може, за умови:
Однак на таку можливість також впливає, чи принесла людина значний внесок у розвиток Чеської Республіки: гуманітарний, культурний, спортивний, науковий чи освітній.
Водночас найпростішим варіантом отримати чеське громадянство для іноземців є натуралізація.
Претендувати на громадянство Чехії можуть іноземці, які мають постійне місце проживання на території Чехії та відповідають умовам закону Чеської Республіки.
Зокрема, отримати громадянство Чехії іноземці можуть, якщо вони інтегровані в чеське суспільство через сімейні звʼязки, роботу та соціальні звʼязки, а також якщо людина має постійне місце проживання у Чехії:
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Також умовами, за якими можна отримати громадянство Чеської Республіки, є:
У випадку, якщо батько дитини має громадянство Чеської Республіки, а мати є громадянкою іншої країни ЄС, Ісландії, Швейцарії, Норвегії, Ліхтенштейна або має дозвіл на постійне проживання на території країни, дитина може отримати чеське громадянство.
Якщо один із батьків має громадянство Чехії, дитина отримує його автоматично.
Якщо іноземець відповідає умовам чеського закону щодо набуття ним громадянства Чеської Республіки, то варто звернутися до Міністерства внутрішніх справ Чехії або до місцевого органу влади, відповідального за громадянство.
Напиши відповідну заяву про надання громадянства чеською мовою у вільній формі з поясненням, на якій підставі та з якої причини ти претендуєш на громадянство цієї країни.
Збери необхідний пакет документів. Він може різнитися, але є загальні рекомендації.
А в якій країні найлегше отримати громадянство українцям? Список таких країн ми писали в нашому іншому матеріалі.
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