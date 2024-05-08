Доведеться обійти не одну інстанцію? Як отримати громадянство Чехії українцям

Вікторія Мельник, журналістка сайту 08 Травня 2024, 17:00
Як отримати громадянство Чехії
Фото: Depositphotos

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