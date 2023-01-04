Чтобы был сочный, как в Бразилии: как правильно выбрать манго

Многие люди обожают мясистый плод манго. Фрукт считается одним из самых популярных тропических вкусностей. Кроме того, он очень полезный для здоровья.

Но выбрать спелое манго — задача со звездочкой. Перед покупкой его нужно потрогать, понюхать и хорошо присмотреться, чтобы выбрать лучший плод. Как выбрать манго — читай в материале.

Как правильно выбрать манго на ощупь

В первую очередь необходимо потрогать манго в магазине. Хороший фрукт отличается своей массой, тяжестью и пухлостью. Если плод маленький и плоский, то много мякоти в нем не будет.

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Он должен иметь хорошую упругость. Если фрукт спелый, то после надавливаний должны оставаться вмятины.

Он не должен рваться и терять форму. Также манго не должно быть рыхлым. Если ты берешь твердый плод, то он еще не дозрел.

В домашних условиях он, скорее всего, испортится. Царапин и морщин на нем тоже быть не должно, ведь такие характеристики указывают на перезрелый плод.

Как выбрать манго на глаз

После того как ты пощупаешь фрукт, обрати внимание на кожуру. Цвета шкурки могут подвести тебя, ведь окраска плода зависит от сорта: может быть как в желтом оттенке, так и в красном.

Нужно смотреть на кожуру. То, в каком она состоянии.

Если фрукт хороший, то кожура будет гладкой и блестящей. Без повреждений и других недостатков. Если заметны черные точки на манго — не расстраивайся. Часто это значит, что фрукт уже зрелый и вкусный.

Выбираем манго по аромату

После внимательного осмотра нужно вдохнуть аромат плода. От него должно веять сладостью. Особенно — возле хвостика.

Также он может пахнуть хвоей или смолой.

А вот если манго отдает кислинкой или алкоголем — значит оно начало портиться. В любом случае оно должно вкусно пахнуть. Если запаха нет и ты не болеешь ковидом, то фрукт еще не спелый.

Каким манго должно быть внутри

Хороший фрукт должен быть сочным, а мякоть — желтой или оранжевой. Она хорошо отходит от косточки и хорошо пахнет фруктами.

Вкус должен быть сладким и иметь легкую кислинку. Хорошо, если он похож на персик, абрикос и дыню. Если плод еще не созрел, то будет иметь сильную кислинку и твердую мякоть. А если перезрел — будет по вкусу, как тыква.

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