Щоб був соковитий, як у Бразилії: як правильно вибрати манго

Багато людей люблять м’ясистий плід манго. Фрукт вважається одним із найпопулярніших тропічних смаколиків. Крім того, він дуже корисний для здоров’я.

Але вибрати стигле манго — завдання із зірочкою. Перед покупкою до нього потрібно доторкнутися, понюхати і добре придивитися, щоб вибрати найкращий плід. Як вибрати манго — читай у матеріалі.

Як правильно вибрати манго на дотик

Насамперед необхідно доторкнутися до манго в магазині. Хороший фрукт відрізняється своєю масою, важкістю та пухкістю. Якщо плід маленький і плоский, багато м’якоті в ньому не буде.

Зараз також дивляться

У нього має бути хороша пружність. Якщо фрукт стиглий, то після натискання мають залишатися вм’ятини.

Він не має рватися та втрачати форму. Також манго не має бути пухким. Якщо ти береш твердий плід, то він ще не дозрів. У домашніх умовах він, найімовірніше, зіпсується.

Подряпин і зморшок на ньому теж не має бути, адже такі характеристики вказують на перезрілий плід.

Як вибрати манго на око

Після того, як ти помацав(-ла) фрукт, зверни увагу на шкірку. Її кольори можуть підвести тебе, адже забарвлення плоду залежить від сорту: він може бути як жовтим, так і червоним.

Потрібно дивитися на шкірку. Те, в якому вона стані.

Якщо фрукт хороший, то шкірка буде гладкою та блискучою. Без пошкоджень та інших недоліків. Якщо помітні чорні крапки на манго — не переймайся. Часто це означає, що фрукт уже зрілий та смачний.

Вибираємо манго за ароматом

Після уважного огляду слід вдихнути аромат плода. Від нього має віяти солодощами. Особливо біля хвостика.

Також він може пахнути хвоєю чи смолою. А от якщо манго віддає кислинкою або алкоголем, значить воно почало псуватися.

У будь-якому разі воно має смачно пахнути. Якщо запаху немає і ти не хворієш на ковід, то фрукт ще не стиглий.

Яким манго має бути всередині

Хороший фрукт має бути соковитим, а м’якоть — бути жовтою або помаранчевою. Вона добре відходить від кісточки та добре пахне фруктами.

Смак має бути солодким, з легкою кислинкою. Добре, якщо смак плоду схожий на персик, абрикос та диню. Якщо плід ще не дозрів, то матиме сильну кислинку та тверду м’якоть. А якщо перезрів — на смак нагадуватиме гарбуз.

Раніше ми розповідали, як вибрати авокадо.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!