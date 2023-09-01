Защити свой автомобиль от преждевременного износа! Как правильно заменить антифриз

Антифриз — это охлаждающая жидкость, используемая в автомобилях для поддержания оптимальной температуры двигателя.
Вещество предотвращает перегрев силового агрегата, защищая его от преждевременного износа и поломки. Компонент представляет собой смесь воды и антифризных присадок, придающих ему особые свойства.
Вода является основной составной частью раствора, но имеет низкую температуру кипения. Антифризные добавки повышают температуру кипения воды, защищают систему охлаждения от коррозии и образования накипи.
Охлаждающую жидкость необходимо менять регулярно, учитывая рекомендации автопроизводителя. Обычно срок службы составляет от двух до пяти лет или от 50 до 100 тысяч километров пробега.
Если транспортное средство эксплуатируется в тяжелых условиях, например в жарком климате или в регионах с большим количеством пыли, то замена хладагента должна проводиться чаще.
Нужно новый антифриз купить и заменить жидкость по следующим признакам:
Фото: Depositphotos
Замена антифриза — несложная процедура, которую можно выполнить самостоятельно. Следуй такой пошаговой инструкции:
Соблюдай следующие правила:
Если ты не уверен(-а), что сможешь правильно провести процедуру, лучше заменить антифриз в специализированном сервисе.
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