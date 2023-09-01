Защити свой автомобиль от преждевременного износа! Как правильно заменить антифриз

Антифриз — это охлаждающая жидкость, используемая в автомобилях для поддержания оптимальной температуры двигателя.

Вещество предотвращает перегрев силового агрегата, защищая его от преждевременного износа и поломки. Компонент представляет собой смесь воды и антифризных присадок, придающих ему особые свойства.

Вода является основной составной частью раствора, но имеет низкую температуру кипения. Антифризные добавки повышают температуру кипения воды, защищают систему охлаждения от коррозии и образования накипи.

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Когда требуется замена

Охлаждающую жидкость необходимо менять регулярно, учитывая рекомендации автопроизводителя. Обычно срок службы составляет от двух до пяти лет или от 50 до 100 тысяч километров пробега.

Если транспортное средство эксплуатируется в тяжелых условиях, например в жарком климате или в регионах с большим количеством пыли, то замена хладагента должна проводиться чаще.

Нужно новый антифриз купить и заменить жидкость по следующим признакам:

понижение температуры кипения воды;

появление коррозии или накипи на конструктивных элементах;

помутнение или изменение цвета антифриза;

появление запаха гари или ацетона из расширительного бачка.

Как заменить сервисную жидкость

Замена антифриза — несложная процедура, которую можно выполнить самостоятельно. Следуй такой пошаговой инструкции:

Слей старый раствор. Для этого открой сливные пробки радиатора и блока цилиндров и слей отработанную жидкость в заранее подготовленную емкость.

Внимательно осмотри шланги, радиатор и другие элементы на предмет трещин, разрывов и других повреждений. При необходимости замени поврежденные детали.

Чтобы удалить остатки старой жидкости из системы охлаждения, залей в нее чистую воду и запусти двигатель. Пусть он поработает на холостом ходу в течение 10-15 минут. После этого слей воду и повтори процедуру еще раз.

Залей новый хладагент согласно рекомендациям производителя автомобиля.

Чтобы удалить воздушные пробки, открой крышку расширительного бачка и надень на шланг конец шланга для прокачки. Другой конец шланга опусти в емкость с водой. Запусти двигатель и прогрей его до рабочей температуры. При этом периодически открывай и закрывай крышку расширительного бачка.

После прокачки закрой крышку расширительного бачка.

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Дополнительные советы

Соблюдай следующие правила:

при выборе нового антифриза обращай внимание на его соответствие требованиям производителя автомобиля;

не смешивай продукты разных типов и марок;

не заливай в систему охлаждения воду из крана;

при сливе старого состава используй защитные перчатки и очки, чтобы избежать ожогов;

не допускай попадания жидкости в окружающую среду;

при работе двигателя следи за уровнем и при необходимости подливай раствор.

Если ты не уверен(-а), что сможешь правильно провести процедуру, лучше заменить антифриз в специализированном сервисе.

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