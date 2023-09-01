Захисти своє авто від передчасного зносу! Як правильно замінити антифриз

Антифриз — це охолоджувальна рідина, яка використовується в автомобілях для підтримки оптимальної температури двигуна.

Речовина запобігає перегріву силового агрегату, захищаючи його від передчасного зносу та поломки. Компонент є сумішшю води та антифризних присадок, які надають йому особливих властивостей.

Вода є основною складовою розчину, але має низьку температуру кипіння. Антифризні добавки підвищують температуру кипіння води, а також захищають систему охолодження від корозії та утворення накипу.

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Коли потрібна заміна

Охолоджувальну рідину необхідно міняти регулярно з огляду на рекомендації автовиробника. Зазвичай термін її служби становить від двох до п’ятьох років або від 50 до 100 тисяч кілометрів пробігу.

Якщо транспортний засіб експлуатується у важких умовах, наприклад, у спекотному кліматі або в регіонах з великою кількістю пилу, то заміна холодоагенту повинна проводитися частіше.

Потрібно новий антифриз купити та замінити рідину за таких ознак:

зниження температури кипіння води;

поява корозії чи накипу на конструктивних елементах;

помутніння чи зміна кольору антифризу;

поява запаху гару чи ацетону з розширювального бачка.

Як замінити сервісну рідину

Заміна антифризу — нескладна процедура, яку можна виконати самостійно. Дотримуйся такої покрокової інструкції:

Злий старий розчин. Для цього відкрий зливні пробки радіатора та блоку циліндрів та злий відпрацьовану рідину в заздалегідь підготовлену ємність.

Уважно оглянь шланги, радіатор та інші елементи щодо тріщин, розривів та інших пошкоджень. За потреби заміни пошкоджені деталі.

Щоб видалити залишки старої рідини із системи охолодження, залий у неї чисту воду та запусти двигун. Нехай він попрацює на холостому ході протягом 10-15 хвилин. Після цього злий воду та повтори процедуру ще раз.

Залий новий холодоагент згідно з рекомендаціями виробника автомобіля.

Щоб видалити повітряні пробки, відкрий кришку розширювального бачка і надягни на шланг кінець шланга для прокачування. Інший кінець шланга опусти у ємність із водою. Запусти двигун та прогрій його до робочої температури. При цьому періодично відкривай та закривай кришку розширювального бачка.

Після прокачування закрий кришку розширювального бачка.

Читати на тему Чим відрізняється тосол від антифризу і чи справді є різниця між цими охолоджувальними розчинами Чим відрізняється тосол від антифризу — читай в матеріалі.

Додаткові поради

Дотримуйся таких правил:

при виборі нового антифризу звертай увагу на його відповідність до вимог виробника автомобіля;

не змішуй продукти різних типів та марок;

не заливай у систему охолодження воду з-під крана;

при зливі старого складу використовуй захисні рукавички та окуляри, щоб уникнути опіків;

не допускай потрапляння рідини до навколишнього середовища;

під час роботи двигуна слідкуй за рівнем і при необхідності доливай розчин.

Якщо ти не впевнений(-а), що зможеш правильно провести процедуру, краще замінити антифриз у спеціалізованому сервісі.

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