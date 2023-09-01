Захисти своє авто від передчасного зносу! Як правильно замінити антифриз

Антифриз — це охолоджувальна рідина, яка використовується в автомобілях для підтримки оптимальної температури двигуна.
Речовина запобігає перегріву силового агрегату, захищаючи його від передчасного зносу та поломки. Компонент є сумішшю води та антифризних присадок, які надають йому особливих властивостей.
Вода є основною складовою розчину, але має низьку температуру кипіння. Антифризні добавки підвищують температуру кипіння води, а також захищають систему охолодження від корозії та утворення накипу.
Охолоджувальну рідину необхідно міняти регулярно з огляду на рекомендації автовиробника. Зазвичай термін її служби становить від двох до п’ятьох років або від 50 до 100 тисяч кілометрів пробігу.
Якщо транспортний засіб експлуатується у важких умовах, наприклад, у спекотному кліматі або в регіонах з великою кількістю пилу, то заміна холодоагенту повинна проводитися частіше.
Потрібно новий антифриз купити та замінити рідину за таких ознак:
Фото: Depositphotos
Заміна антифризу — нескладна процедура, яку можна виконати самостійно. Дотримуйся такої покрокової інструкції:
Дотримуйся таких правил:
Якщо ти не впевнений(-а), що зможеш правильно провести процедуру, краще замінити антифриз у спеціалізованому сервісі.
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