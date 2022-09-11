Уже осень пришла в наш сад: как приготовить белые грибы

Осень — традиционная пора для сбора лесных вкусностей. Белые грибы считаются трофеем среди грибников, а их сезон начинается в конце августа — второй декаде сентября. Найти белый гриб можно в пихтовых и сосновых лесах.
Сразу после сбора лесных подарков возникает вопрос: как приготовить белые грибы и что именно? Мы нашли для тебя пять рецептов блюд из белых грибов.
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Жюльен считается традиционным французским блюдом. Но украинской нотки блюду придают наши белые грибы, которые, кстати, в Европе не принято употреблять в пищу.
Ризотто является традиционным итальянским блюдом. Мы привыкли подавать рис с мясом, морепродуктами, овощами и грибами. Как приготовить ризотто с белыми грибами — читай дальше.
Это блюдо готовится, как правило, из свежесобранных грибов. Покоряет все: и вкус, и простота и быстрота приготовления. Без грибов в сметане не обойдется ни один сезонный стол грибника — как приготовить белые грибы в сметане, смотри дальше.
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Такое блюдо будет уместно даже на праздничном столе. Получится сытно и вкусно! К тому же, готовится довольно просто. Как приготовить белые грибы в сочетании с мясом и картофелем читай в рецепте.
Рагу — это сытное и полезное блюдо, достаточно простое в приготовлении. Рагу готовят на основе овощей. В сезон грибов такое блюдо представляет собой мастхев для каждого стола.
Если хочешь сохранить осеннюю свежесть грибов и на зиму, читай наш рецепт маринованных грибочков на зиму в материале.Подписывайся на наш Telegram и следи за последними событиями в Украине и мире!