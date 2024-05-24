Как сажать арбузы в открытый грунт даже на севере страны: рассадой, семенами, на теплые грядки

Вырастить арбузы не только на юге становится простой задачей, ведь селекционеры вывели сорта гибридов с довольно коротким вегетационным периодом. Так что можешь смело прибегать к бахчевым экспериментам и ждать отличных урожаев. Как дополнительно утеплить грядки и как сажать арбузы в открытый грунт — читай в нашем материале.

Как с любыми огородными культурами, если ты хочешь получить урожай раньше, выращивай рассаду. Если же ты поклонник посадки сразу в открытый грунт — заботы об арбузных грядках начнется чуть позже.

Как посадить арбузы на рассаду

Чтобы понять, пора ли сажать арбузы на рассаду, обдумай, когда планируешь высадить их в открытую почву (это зависит от климата твоего региона) и отсчитай от этих дат около месяца — именно столько времени нужно рассаде, чтобы стать достаточно прочной для пересадки.

От посева до высадки рассады арбуза (или дыни) в открытый грунт должно пройти 26-35 дней.

Почву для рассады арбуза можно приготовить самостоятельно: на ведро землесмеси понадобится одна часть субстрата, треть перегноя, по одной столовой ложке азотного и калийного удобрения, три ложки удобрения с фосфором. Семена замочи в теплой воде (+25 °С) или (лучше) в растворе иммуностимулятора, это гарантирует хорошую всхожесть. У арбузов нежная и уязвимая корневая система, поэтому каждое семя сажай в отдельную емкость (лучше в стаканчики или торфяные горшки). Присыпь семена двумя-тремя сантиметрами землесмеси, и до появления первой всходы досадной пленкой. Держи рассаду в тепле: +22-25 °С. Когда растения начнут разворачивать листья, следи за дистанцией между горшками и своевременно отодвигай их, чтобы каждому ростку хватало пространства и света. Готовая рассада будет хорошим посадочным материалом с сильным иммунитетом.

Как подготовить семена для высадки в открытый грунт

Сажают арбузы и сразу в открытый грунт семенами. Как это сделать? Сначала подготовь семена к посадке.

подержи семена в теплой воде до 3 часов;

60 минут подержи в слабом растворе марганцовки;

выложи семена на вату и оставь на 2 суток в теплом и солнечном месте.

Или воспользуйся другим способом из наших советов, как подготовить семена арбузов к посадке.

Каким бы способом: рассадой или семенами ты не сажал(-ла) арбузы, дождись времени, когда земля достаточно прогреется.

Для посадки арбузов на глубине заделки семян (3-5 см) температура земли должна составлять не менее 15 градусов Цельсия.

Но если ты хочешь выращивать арбузы в средней и холодной полосе страны, где в конце мая иногда случаются довольно сильные холода, можно создать так называемые “теплые ряды”.

Как сделать для арбузов теплые грядки (теплые ряды)

Этот способ поможет тебе вырастить урожай арбузов, даже если ты живешь не на юге Украины. Теплые ряды, созданные на основе толстого слоя перегноя, греющего грядки изнутри, поможет растениям окрепнуть в тепле. А импровизированная “тепличка-крыша” над всходами сохранит их, пока существует угроза холодов и даже заморозков.

Как сделать грядки-теплые ряды

вырой траншеи шириной до 1 метра, глубиной до 0, 5 метра;

расстояние между двумя траншеями — до 1 метра;

уложи в них навоз и растительные остатки;

сверху присыпь их грунтом;

грядки обильно пролей водой;

оставь перепревать на 1,5-2 недели.

Начать делать траншеи желательно заранее. Идеально — в начале мая.

Как посадить арбузы на теплые ряды

Высади арбузы на теплые ряды рассадой или семенами.

Если сажаешь семенами: закладывай их на глубину от 3 до 5 см. В каждую лунку клади по два семечка.

Учитывай:

мелкие семена — меньше глубина посадки;

легкая почва — глубже, тяжелая — меньше.

Схема посадки арбузов такова: между лунками должно быть расстояние, равное длине плети культуры (а длина различается в зависимости от сорта).

После посева над грядками сделай каркас, накрой его сверху агроволокном или пленкой. Пока температура на улице не установится в пределах 20-25 градусов по Цельсию, вообще можно не открывать парник.

А когда потеплеет — открывай на день, а на ночь “тепличку” возвращай снова. Полностью снять укрытие стоит только, когда и ночи станут достаточно теплыми.

Если высаживать арбузы в июне, это можно сразу делать в открытый грунт, даже без теплых грядок. Но при этом бери семена с максимально коротким вегетационным периодом, чтобы успеть собрать урожай до холодов.

Как правильно посадить арбузы сразу в открытый грунт

Подготовь лунки: добавь в них смесь из золы, перегноя и нитроаммофоски (1 ч. л.). Или сделай землесмесь, подобную той, которую делают на рассаду. Схема посадки растений в открытый грунт — такая же, как и для теплых грядок. В лунку клади по 2-3 штуки семян на глубину 3-5 см. Присыпь сверху перегноем. Полей. Закрой посевы агроволокном или пленкой для ускорения всходов и для того, чтобы растения не переохлаждались, особенно в первые недели роста.

Если будет тепло и влажно, всходы арбузов появятся через 6-10 дней. После появления первого листика грядки лучше замульчировать опилками или соломой, чтобы сохранить влагу в земле.

Выбирай свой способ, как сажать арбузы в открытую почву, и жди хорошего урожая.

Раньше мы рассказывали, чем подкормить арбузы после высадки в открытый грунт.

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