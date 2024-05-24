Как сажать арбузы в открытый грунт даже на севере страны: рассадой, семенами, на теплые грядки

Вырастить арбузы не только на юге становится простой задачей, ведь селекционеры вывели сорта гибридов с довольно коротким вегетационным периодом. Так что можешь смело прибегать к бахчевым экспериментам и ждать отличных урожаев. Как дополнительно утеплить грядки и как сажать арбузы в открытый грунт — читай в нашем материале.
Как с любыми огородными культурами, если ты хочешь получить урожай раньше, выращивай рассаду. Если же ты поклонник посадки сразу в открытый грунт — заботы об арбузных грядках начнется чуть позже.
Чтобы понять, пора ли сажать арбузы на рассаду, обдумай, когда планируешь высадить их в открытую почву (это зависит от климата твоего региона) и отсчитай от этих дат около месяца — именно столько времени нужно рассаде, чтобы стать достаточно прочной для пересадки.
От посева до высадки рассады арбуза (или дыни) в открытый грунт должно пройти 26-35 дней.
От посева до высадки рассады арбуза (или дыни) в открытый грунт должно пройти 26-35 дней.
Сажают арбузы и сразу в открытый грунт семенами. Как это сделать? Сначала подготовь семена к посадке.
Или воспользуйся другим способом из наших советов, как подготовить семена арбузов к посадке.
Каким бы способом: рассадой или семенами ты не сажал(-ла) арбузы, дождись времени, когда земля достаточно прогреется.
Для посадки арбузов на глубине заделки семян (3-5 см) температура земли должна составлять не менее 15 градусов Цельсия.
Для посадки арбузов на глубине заделки семян (3-5 см) температура земли должна составлять не менее 15 градусов Цельсия.
Но если ты хочешь выращивать арбузы в средней и холодной полосе страны, где в конце мая иногда случаются довольно сильные холода, можно создать так называемые “теплые ряды”.
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Этот способ поможет тебе вырастить урожай арбузов, даже если ты живешь не на юге Украины. Теплые ряды, созданные на основе толстого слоя перегноя, греющего грядки изнутри, поможет растениям окрепнуть в тепле. А импровизированная “тепличка-крыша” над всходами сохранит их, пока существует угроза холодов и даже заморозков.
Начать делать траншеи желательно заранее. Идеально — в начале мая.
Высади арбузы на теплые ряды рассадой или семенами.
Если сажаешь семенами: закладывай их на глубину от 3 до 5 см. В каждую лунку клади по два семечка.
Учитывай:
Схема посадки арбузов такова: между лунками должно быть расстояние, равное длине плети культуры (а длина различается в зависимости от сорта).
Схема посадки арбузов такова: между лунками должно быть расстояние, равное длине плети культуры (а длина различается в зависимости от сорта).
После посева над грядками сделай каркас, накрой его сверху агроволокном или пленкой. Пока температура на улице не установится в пределах 20-25 градусов по Цельсию, вообще можно не открывать парник.
А когда потеплеет — открывай на день, а на ночь “тепличку” возвращай снова. Полностью снять укрытие стоит только, когда и ночи станут достаточно теплыми.
Если высаживать арбузы в июне, это можно сразу делать в открытый грунт, даже без теплых грядок. Но при этом бери семена с максимально коротким вегетационным периодом, чтобы успеть собрать урожай до холодов.
Если будет тепло и влажно, всходы арбузов появятся через 6-10 дней. После появления первого листика грядки лучше замульчировать опилками или соломой, чтобы сохранить влагу в земле.
Выбирай свой способ, как сажать арбузы в открытую почву, и жди хорошего урожая.
Раньше мы рассказывали, чем подкормить арбузы после высадки в открытый грунт.
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