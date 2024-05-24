Як садити кавуни у відкритий ґрунт навіть на півночі країни: розсадою, насінням, на теплі грядки

Виростити кавуни не лише на півдні стає простою задачею, адже селекціонери вивели сорти гібридів із доволі коротким вегетаційним періодом. Тож можеш сміливо вдаватися до баштанних експериментів і чекати на відмінні врожаї. Як додатково утеплити грядки та як садити кавуни у відкритий ґрунт — читай в нашому матеріалі.
Як із будь-якими городніми культурами, якщо ти хочеш отримати врожай раніше — вирощуй розсаду. Якщо ж ти прихильник (-ця) посадки одразу у відкритий ґрунт — клопіт із кавунними грядками розпочнеться трохи пізніше.
Аби зрозуміти, чи вже час садити кавуни на розсаду, обміркуй, коли плануєш висадити їх у відкритий ґрунт (це залежить від клімату твого регіону) і відрахуй від цих дат близько місця — саме стільки часу потрібно розсаді, аби стати достатньо міцною для пересадки.
Від посіву до висадки розсади кавуна (чи дині) у відкритий ґрунт має пройти 26-35 днів.
Від посіву до висадки розсади кавуна (чи дині) у відкритий ґрунт має пройти 26-35 днів.
Готова розсада буде хорошим посадковим матеріалом з сильним імунітетом.
Садять кавуни й одразу у відкритий ґрунт насінням. Як це зробити? Спочатку підготуй насіння до посадки.
Або скористайся трохи іншим способом з наших порад, як підготувати насіння кавунів до посадки.
Яким би способом: розсадою, чи насінням ти не садив (-ла) кавуни, дочекайся часу, коли земля достатньо прогріється.
Для посадки кавунів на глибині закладення насіння (3-5 см) температура землі має становити не менше 15 градусів Цельсія.
Для посадки кавунів на глибині закладення насіння (3-5 см) температура землі має становити не менше 15 градусів Цельсія.
Але якщо ти хочеш вирощувати кавуни в середній та холодній смузі країни, де наприкінці травня інколи трапляються доволі сильні холоди, можна створити так звані “теплі ряди”.
Цей спосіб допоможе тобі виростити врожай кавунів, навіть якщо ти мешкаєш не на півдні України. Теплі ряди, створені на основі товстого шару перегною, який гріє грядки зсередини, допоможе рослинам зміцніти в теплі. А імпровізована “тепличка-дах” над сходами збереже їх, поки існує загроза холодів та навіть заморозків.
Як зробити грядки-теплі ряди
Почати робити траншеї бажано завчасно. Ідеально — на початку травня.
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Висади кавуни на теплі ряди розсадою або насінням.
Якщо саджаєш насінням: закладай його на глибину від 3 до 5 см. В кожну лунку клади по дві насінини. Враховуй:
Схема посадки кавунів така: між лунками має бути відстань, яка дорівнює довжині батоги культури (а довжина різниться залежно від сорту).
Схема посадки кавунів така: між лунками має бути відстань, яка дорівнює довжині батоги культури (а довжина різниться залежно від сорту).
Після посіву над грядками зроби каркас, накрий його зверху агроволокном або плівкою. Доки температура на вулиці не встановиться в межах 20-25 градусів Цельсія, взагалі можна не відкривати парник.
А коли потеплішає — відкривай на день, а на ніч “тепличку” повертай знову. Цілком зняти укриття варто лише, коли й ночі стануть досить теплими.
Якщо висаджувати кавуни у червні, то це можна одразу робити у відкритий ґрунт, навіть без теплих грядок. Але при цьому бери насіння з максимально коротким вегетаційним періодом, аби встигнути зібрати врожай до холодів.
Якщо буде тепло і волого, сходи кавунів з’являться через 6-10 днів. Після появи першого листочка грядки краще замульчувати тирсою або соломою, щоб зберігати вологу в землі.
Обирай свій спосіб, як садити кавуни у відкритий ґрунт, й чекай на гарний врожай.
Раніше ми розповідали, чим підгодувати кавуни після висадки у відкритий ґрунт.
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