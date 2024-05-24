Як садити кавуни у відкритий ґрунт навіть на півночі країни: розсадою, насінням, на теплі грядки

Виростити кавуни не лише на півдні стає простою задачею, адже селекціонери вивели сорти гібридів із доволі коротким вегетаційним періодом. Тож можеш сміливо вдаватися до баштанних експериментів і чекати на відмінні врожаї. Як додатково утеплити грядки та як садити кавуни у відкритий ґрунт — читай в нашому матеріалі.

Як із будь-якими городніми культурами, якщо ти хочеш отримати врожай раніше — вирощуй розсаду. Якщо ж ти прихильник (-ця) посадки одразу у відкритий ґрунт — клопіт із кавунними грядками розпочнеться трохи пізніше.

Як посадити кавуни на розсаду

Аби зрозуміти, чи вже час садити кавуни на розсаду, обміркуй, коли плануєш висадити їх у відкритий ґрунт (це залежить від клімату твого регіону) і відрахуй від цих дат близько місця — саме стільки часу потрібно розсаді, аби стати достатньо міцною для пересадки.

Від посіву до висадки розсади кавуна (чи дині) у відкритий ґрунт має пройти 26-35 днів.

Ґрунт для розсади кавуна можна приготувати самостійно: на відро землесуміші знадобиться одна частина субстрату, третина перегною, по одній столовій ложці азотного та калійного добрива, три ложки добрива із фосфором. Насіння замочи у теплій воді (+25 °С) або (краще) у розчині імуностимулятора, це гарантує добру схожість. У кавунів ніжна та вразлива коренева система, тому кожну насінину саджай в окрему місткість (краще в стаканчики або торф’яні горщики). Присип насінини двома-трьома сантиметрами землесуміші, й до появи перших сходів прикрий плівкою. Тримай розсаду у теплі: +22-25 °С. Коли рослини почнуть розгортати листя, стеж за дистанцією між горщикамита своєчасно відсувай їх, щоб кожному вистачало простору та світла.

Готова розсада буде хорошим посадковим матеріалом з сильним імунітетом.

Як підготувати насіння для висадки у відкритий ґрунт

Садять кавуни й одразу у відкритий ґрунт насінням. Як це зробити? Спочатку підготуй насіння до посадки.

потримай насіння в теплій воді до 3 годин;

60 хвилин потримай в слабкому розчині марганцівки;

виклади насіння на вату й залиши на 2 доби в теплому і сонячному місці.

Або скористайся трохи іншим способом з наших порад, як підготувати насіння кавунів до посадки.

Яким би способом: розсадою, чи насінням ти не садив (-ла) кавуни, дочекайся часу, коли земля достатньо прогріється.

Для посадки кавунів на глибині закладення насіння (3-5 см) температура землі має становити не менше 15 градусів Цельсія.

Але якщо ти хочеш вирощувати кавуни в середній та холодній смузі країни, де наприкінці травня інколи трапляються доволі сильні холоди, можна створити так звані “теплі ряди”.

Як зробити для кавунів теплі грядки (теплі ряди)

Цей спосіб допоможе тобі виростити врожай кавунів, навіть якщо ти мешкаєш не на півдні України. Теплі ряди, створені на основі товстого шару перегною, який гріє грядки зсередини, допоможе рослинам зміцніти в теплі. А імпровізована “тепличка-дах” над сходами збереже їх, поки існує загроза холодів та навіть заморозків.

Як зробити грядки-теплі ряди

вирий траншею шириною до 1 метра, глибиною до 0, 5 метра

відстань між двома траншеями — до 1 метра;

уклади в неї гній та рослинні рештки;

зверху присип їх ґрунтом;

грядки рясно пролий водою

залиш перепрівати на 1,5-2 тижні

Почати робити траншеї бажано завчасно. Ідеально — на початку травня.

Як посадити кавуни на теплі ряди

Висади кавуни на теплі ряди розсадою або насінням.

Якщо саджаєш насінням: закладай його на глибину від 3 до 5 см. В кожну лунку клади по дві насінини. Враховуй:

дрібне насіння — менше глибина посадки;

легкий ґрунт — глибше, важкий — менше.

Схема посадки кавунів така: між лунками має бути відстань, яка дорівнює довжині батоги культури (а довжина різниться залежно від сорту).

Після посіву над грядками зроби каркас, накрий його зверху агроволокном або плівкою. Доки температура на вулиці не встановиться в межах 20-25 градусів Цельсія, взагалі можна не відкривати парник.

А коли потеплішає — відкривай на день, а на ніч “тепличку” повертай знову. Цілком зняти укриття варто лише, коли й ночі стануть досить теплими.

Якщо висаджувати кавуни у червні, то це можна одразу робити у відкритий ґрунт, навіть без теплих грядок. Але при цьому бери насіння з максимально коротким вегетаційним періодом, аби встигнути зібрати врожай до холодів.

Як правильно посадити кавуни одразу у відкритий ґрунт

Підготуй лунки: додай в них суміш із золи, перегною та нітроамофоски (1 ч. л.). Або зроби землесуміш, подібну до тієї, яку роблять на розсаду. Схема посадки рослин у відкритий ґрунт — така сама, як і для теплих грядок. В лунку клади по 2-3 штуки насіння на глибину 3-5 см. Присип зверху перегноєм. Полий. Закрий посіви агроволокном або плівкою для прискорення сходів та для того, щоб рослини не переохолоджувались, особливо в перші тижні зростання.

Якщо буде тепло і волого, сходи кавунів з’являться через 6-10 днів. Після появи першого листочка грядки краще замульчувати тирсою або соломою, щоб зберігати вологу в землі.

Обирай свій спосіб, як садити кавуни у відкритий ґрунт, й чекай на гарний врожай.

Раніше ми розповідали, чим підгодувати кавуни після висадки у відкритий ґрунт.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.