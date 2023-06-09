Увидел(-а) важную публикацию? Поделись ею! Как сделать репост в Инстаграм: инструкция и главные правила

Instagram уже давно стал одной из самых главных соцсетей для многих людей. Благодаря этой платформе можно не только смотреть фото и выставлять свои, но и узнавать новости, смотреть смешные Reels и зачитываться интересными мыслями самых разных людей со всего мира.

Прочитав один из таких постов, иногда хочется поделиться этим на своей странице. Как сделать репост в Инстаграм и что для этого нужно — читай в материале.

Как сделать репост в Инстаграм: самые простые способы

Если ты хочешь поделиться чьею-то публикацией в своей сторис, тебе нужно зайти на пост, нажать кнопку самолетика — Добавить в историю.

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А если ты хочешь поделиться постом другого человека, выложив его на свою страницу, самый простой для этого способ — сделать скрины и поделиться публикацией с друзьями.

Как сделать репост в Инстаграм: истории (stories)

Репост сторис другого человека можно сделать благодаря скриншоту. Также репост можно легко сделать тогда, когда тебя в этой истории отметили.

Кроме этого, в 2023 году добавилась еще одна интересная функция — совместная история или пост в Инстаграме. Это когда другой человек, выставляя пост или сторис, выбирает тебя в списке Пригласить соавтора.

Как сделать репост в Инстаграм: пост в пост

К сожалению, пока невозможно с помощью внутреннего функционала сделать репост формата пост в пост. Но такие виды репоста можно реализовать, установив специальные программы.

Как сделать репост в Инстаграм: важные нюансы

Важно, чтобы репосты не нарушали интеллектуальную собственность других пользователей. Ведь это может повлечь за собой бан за нарушение правил использования социальной сети.

Поэтому не забывай указывать оригинального автора, отмечая его в посту или указывая авторство в описании.

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