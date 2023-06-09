Побачив(-ла) важливий допис? Поділись ним! Як зробити репост в Інстаграм: інструкція та головні правила

Instagram уже давно став однією з найголовніших соцмереж для багатьох людей. Завдяки цій платформі можна не тільки дивитися фото і виставляти свої, але й дізнаватися новини, дивитися смішні Reels і зачитуватися цікавими думками різних людей з усього світу.
Прочитавши один із таких постів іноді хочеться поділитися цим на своїй сторінці. Як зробити репост в Інстаграм і що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Якщо ти хочеш поділитися чиєюсь публікацією у своїй сторіс, тобі треба зайти на пост, натиснути кнопку літачка — Додати в історію. А якщо ти хочеш поділитися постом іншої людини, виклавши її на свою сторінку, найпростіший для цього спосіб — зробити скріншот і поділитися публікацією з друзями.
Репост зі сторінки іншої людини можна зробити завдяки знімку екрана. Також репост можна легко зробити тоді, коли тебе в цій історії відмітили.
Крім цього, у 2023 році додалася ще одна цікава функція — спільна історія чи пост в Інстаграмі. Це коли інша людина, виставляючи пост чи сторіс, вибирає тебе у списку Запросити співавтора.
На жаль, поки що неможливо за допомогою внутрішнього функціонала зробити репост формату пост у пост. Але такі види репосту можна реалізувати, встановивши спеціальні програми.
Важливо, щоб репости не порушували інтелектуальну власність інших користувачів. Адже це може спричинити бан за порушення правил використання соціальної мережі.
Тому не забувай вказувати оригінального автора, відзначаючи його в пості або вказуючи авторство в описі.
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