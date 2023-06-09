Побачив(-ла) важливий допис? Поділись ним! Як зробити репост в Інстаграм: інструкція та головні правила

Instagram уже давно став однією з найголовніших соцмереж для багатьох людей. Завдяки цій платформі можна не тільки дивитися фото і виставляти свої, але й дізнаватися новини, дивитися смішні Reels і зачитуватися цікавими думками різних людей з усього світу.

Прочитавши один із таких постів іноді хочеться поділитися цим на своїй сторінці. Як зробити репост в Інстаграм і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Як зробити репост в Інстаграм: найпростіші способи

Якщо ти хочеш поділитися чиєюсь публікацією у своїй сторіс, тобі треба зайти на пост, натиснути кнопку літачка — Додати в історію. А якщо ти хочеш поділитися постом іншої людини, виклавши її на свою сторінку, найпростіший для цього спосіб — зробити скріншот і поділитися публікацією з друзями.

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Як зробити репост в Інстаграмі: історії (stories)

Репост зі сторінки іншої людини можна зробити завдяки знімку екрана. Також репост можна легко зробити тоді, коли тебе в цій історії відмітили.

Крім цього, у 2023 році додалася ще одна цікава функція — спільна історія чи пост в Інстаграмі. Це коли інша людина, виставляючи пост чи сторіс, вибирає тебе у списку Запросити співавтора.

Як зробити репост в Інстаграм: пост у пост

На жаль, поки що неможливо за допомогою внутрішнього функціонала зробити репост формату пост у пост. Але такі види репосту можна реалізувати, встановивши спеціальні програми.

Як зробити репост в Інстаграм: важливі нюанси

Важливо, щоб репости не порушували інтелектуальну власність інших користувачів. Адже це може спричинити бан за порушення правил використання соціальної мережі.

Тому не забувай вказувати оригінального автора, відзначаючи його в пості або вказуючи авторство в описі.

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