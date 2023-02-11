Идеальная фигура — достижима! Как убрать “ушки” на бедрах — действенные способы

На пути к фигуре мечты мы замечаем в себе маленькие недостатки, которые хотим исправить. Способ этого исправления должен быть естественным и несложным. Сегодня Вікна рассказывают, что такое “ушки” на бедрах, почему они возникают и как убрать “ушки” на бедрах быстро и просто.

Что такое “ушки” на бедрах

Ушками или галифе называют жировые отложения на внешней стороне бедер. Из-за накопления жира в этой зоне образованные “ушки” делают форму бедер трапециевидной, а не округлой.

“Ушки” на бедрах могут остаться и после похудения, ведь такой вид жира довольно сложно сжигать даже во время интенсивных тренировок. Уплотнения на бедрах могут появиться и у обладательниц идеальной фигуры и здорового веса.

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С медицинской точки зрения такие жировые отложения являются нормой, но если ты хочешь избавиться от “ушек” на бедрах, мы расскажем, как это сделать.

Почему появляются “ушки” на бедрах

“Ушки” на бедрах возникают из-за ряда причин:

Гормональный дисбаланс.

Нарушение венозного кровообращения.

Малоподвижный образ жизни.

После похудения.

После родов.

Физиологическая функция. Жир на бедрах накапливается в женском теле до 23 лет. Он поддерживает регулярность менструального цикла, участвует в выработке эстрогена.

Если после осмотра у врача оказалось, что проблем со здоровьем нет, ты можешь начинать борьбу против “ушек” на бедрах.

Как убрать “ушки” на бедрах без спорта

Способы, как убрать “ушки” на бедрах, мы можем разделить на две категории: со спортом и без него. Мы поделимся обоими вариантами. Если времени на спортивные тренировки у тебя нет или ты не любишь их, попробуй убрать “ушки” на бедрах следующим образом:

Увеличь время сна (в пределах здорового до десяти часов). Недосып провоцирует выработку гормона грелина, который вызывает чувство голода. Сон семь – восемь часов может стабилизировать уровень гормонов и уменьшить “ушки”. Начинай утро с кофе. Он мочегонный, а еще помогает более эффективно сжигать жир во время тренировок. В рационе должен быть кальций, магний и калий. Например, бананы, йогурты без наполнителей, зелень и другие продукты, богатые электролитами. Они борются с солью в организме, убирают отеки. Таким образом можно снизить накопление жира. Не забудь избавиться от фастфуда и другой вредной пищи из холодильника. Создай небольшой дефицит калорий. Рацион, меньше на 50–100 калорий, поможет тебе постепенно избавляться от жировых накоплений. Массаж жесткой мочалкой. Это улучшит циркуляцию крови и облегчит сжигание жира. После массажа ты можешь использовать эфирные масла, чтобы увлажнять кожу бедер.

Как избавиться от “ушек” на бедрах

Чтобы быстро и эффективно избавиться от “ушек” на бедрах, объедини предыдущие советы с силовыми тренировками. Спорт два – три раза в неделю будет отличным решением.

Для работы с жиром на бедрах лучше всего подходят следующие упражнения:

Приседания-прыжок.

Выпады (высокие и низкие).

Махи ногами в стороны, махи ногами лежа.

Прыжки на скакалке.

Сведение и разведение ног на тренажере.

Приседания со штангой на плечах.

Езда на велосипеде или велотренажере.

Если ты хочешь избавиться от “ушек” более приятным способом, можешь записаться на бальные танцы, а именно латину. Плавание также может стать хорошим помощником в борьбе с “ушками”.

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