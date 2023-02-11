Идеальная фигура — достижима! Как убрать “ушки” на бедрах — действенные способы

На пути к фигуре мечты мы замечаем в себе маленькие недостатки, которые хотим исправить. Способ этого исправления должен быть естественным и несложным. Сегодня Вікна рассказывают, что такое “ушки” на бедрах, почему они возникают и как убрать “ушки” на бедрах быстро и просто.
Ушками или галифе называют жировые отложения на внешней стороне бедер. Из-за накопления жира в этой зоне образованные “ушки” делают форму бедер трапециевидной, а не округлой.
“Ушки” на бедрах могут остаться и после похудения, ведь такой вид жира довольно сложно сжигать даже во время интенсивных тренировок. Уплотнения на бедрах могут появиться и у обладательниц идеальной фигуры и здорового веса.
С медицинской точки зрения такие жировые отложения являются нормой, но если ты хочешь избавиться от “ушек” на бедрах, мы расскажем, как это сделать.
“Ушки” на бедрах возникают из-за ряда причин:
Если после осмотра у врача оказалось, что проблем со здоровьем нет, ты можешь начинать борьбу против “ушек” на бедрах.
Если после осмотра у врача оказалось, что проблем со здоровьем нет, ты можешь начинать борьбу против “ушек” на бедрах.
Фото: Pexels
Способы, как убрать “ушки” на бедрах, мы можем разделить на две категории: со спортом и без него. Мы поделимся обоими вариантами. Если времени на спортивные тренировки у тебя нет или ты не любишь их, попробуй убрать “ушки” на бедрах следующим образом:
Фото: Unsplash
Чтобы быстро и эффективно избавиться от “ушек” на бедрах, объедини предыдущие советы с силовыми тренировками. Спорт два – три раза в неделю будет отличным решением.
Для работы с жиром на бедрах лучше всего подходят следующие упражнения:
Если ты хочешь избавиться от “ушек” более приятным способом, можешь записаться на бальные танцы, а именно латину. Плавание также может стать хорошим помощником в борьбе с “ушками”.
Если ты хочешь избавиться от “ушек” более приятным способом, можешь записаться на бальные танцы, а именно латину. Плавание также может стать хорошим помощником в борьбе с “ушками”.
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