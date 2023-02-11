Ідеальна фігура — досяжна! Як прибрати “вушка” на стегнах — дієві способи

На шляху до фігури мрії ми помічаємо в собі маленькі недоліки, які хочемо виправити. Спосіб цього виправлення має бути природним і нескладним. Сьогодні Вікна розповідають, що таке “вушка” на стегнах, чому вони виникають та як прибрати “вушка” на стегнах швидко і просто.

Що таке “вушка” на стегнах

Вушками або галіфе називають жирові відкладення на зовнішній стороні стегон. Внаслідок накопичення жиру в цій зоні утворені “вушка” роблять форму стегон трапецієподібною, а не округлою.

“Вушка” на стегнах можуть залишитись і після схуднення, адже такий вид жиру доволі складно спалювати навіть під час інтенсивних тренувань. Ущільнення на стегнах можуть з’явитись і у власниць ідеальної фігури та здорової ваги.

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З медичного погляду такі жирові відкладення є нормою, але якщо ти хочеш позбутися “вушок” на стегнах, ми розповімо, як це зробити.

Чому виникають “вушка” на стегнах

“Вушка” на стегнах виникають через ряд причин:

Гормональний дисбаланс.

Порушення венозного кровообігу.

Малорухливий спосіб життя.

Після схуднення.

Після пологів.

Фізіологічна функція. Жир на стегнах накопичується в жіночому тілі до 23 років. Він підтримує регулярність менструального циклу, бере участь у виробленні естрогену.

Якщо після огляду в лікаря виявилось, що проблем зі здоров’ям немає, ти можеш розпочинати боротьбу проти “вушок” на стегнах.

Як прибрати “вушка” на стегнах без спорту

Способи, як прибрати “вушка” на стегнах, ми можемо розділити на дві категорії: зі спортом та без нього. Ми поділимось обома варіантами. Якщо часу на спортивні тренування в тебе немає або ж ти не любиш їх, спробуй прибрати “вушка” на стегнах так:

Збільш час сну (в межах здорового до десяти годин). Недосип провокує вироблення гормону греліну, який викликає відчуття голоду. Сон сім – вісім годин може стабілізувати рівень гормонів та зменшити “вушка”. Починай ранок з кави. Вона сечогінна, а ще допомагає ефективніше спалювати жир під час тренувань. У раціоні мають бути кальцій, магній та калій. Наприклад, банани, йогурти без наповнювачів, зелень та інші продукти, багаті на електроліти. Вони борються з сіллю в організмі, прибирають набряки. Так можна зменшити накопичення жиру. Не забудь позбутися фастфуду та іншої шкідливої їжі з холодильника. Створи невеликий дефіцит калорій. Раціон, менший на 50–100 калорій, допоможе тобі поступово позбуватися жирових накопичень. Масаж жорсткою мочалкою. Це покращить циркуляцію крові та полегшить спалювання жиру. Після масажу ти можеш використовувати ефірні олії, щоб зволожувати шкіру стегон.

Як позбутись “вушок” на стегнах

Щоб швидко й ефективно позбутися “вушок” на стегнах, поєднай попередні поради з силовими тренуваннями. Спорт двічі – тричі на тиждень буде чудовим рішенням.

Для роботи з жиром на стегнах найкраще підходять такі вправи:

Присідання-стрибок.

Випади (високі та низькі).

Махи ногами в боки, махи ногами лежачи.

Стрибки на скакалці.

Зведення і розведення ніг на тренажері.

Присідання зі штангою на плечах.

Їзда на велосипеді чи велотренажері.

Якщо ти хочеш позбутися вушок більш приємним способом, можеш записатися на бальні танці, а саме латину. Плавання також може стати добрим помічником у боротьбі з “вушками”.

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