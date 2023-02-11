Ідеальна фігура — досяжна! Як прибрати “вушка” на стегнах — дієві способи

На шляху до фігури мрії ми помічаємо в собі маленькі недоліки, які хочемо виправити. Спосіб цього виправлення має бути природним і нескладним. Сьогодні Вікна розповідають, що таке “вушка” на стегнах, чому вони виникають та як прибрати “вушка” на стегнах швидко і просто.
Вушками або галіфе називають жирові відкладення на зовнішній стороні стегон. Внаслідок накопичення жиру в цій зоні утворені “вушка” роблять форму стегон трапецієподібною, а не округлою.
“Вушка” на стегнах можуть залишитись і після схуднення, адже такий вид жиру доволі складно спалювати навіть під час інтенсивних тренувань. Ущільнення на стегнах можуть з’явитись і у власниць ідеальної фігури та здорової ваги.
З медичного погляду такі жирові відкладення є нормою, але якщо ти хочеш позбутися “вушок” на стегнах, ми розповімо, як це зробити.
“Вушка” на стегнах виникають через ряд причин:
Якщо після огляду в лікаря виявилось, що проблем зі здоров’ям немає, ти можеш розпочинати боротьбу проти “вушок” на стегнах.
Якщо після огляду в лікаря виявилось, що проблем зі здоров’ям немає, ти можеш розпочинати боротьбу проти “вушок” на стегнах.
Фото: Pexels
Способи, як прибрати “вушка” на стегнах, ми можемо розділити на дві категорії: зі спортом та без нього. Ми поділимось обома варіантами. Якщо часу на спортивні тренування в тебе немає або ж ти не любиш їх, спробуй прибрати “вушка” на стегнах так:
Фото: Unsplash
Щоб швидко й ефективно позбутися “вушок” на стегнах, поєднай попередні поради з силовими тренуваннями. Спорт двічі – тричі на тиждень буде чудовим рішенням.
Для роботи з жиром на стегнах найкраще підходять такі вправи:
Якщо ти хочеш позбутися вушок більш приємним способом, можеш записатися на бальні танці, а саме латину. Плавання також може стати добрим помічником у боротьбі з “вушками”.
Якщо ти хочеш позбутися вушок більш приємним способом, можеш записатися на бальні танці, а саме латину. Плавання також може стати добрим помічником у боротьбі з “вушками”.
Раніше ми розповідали, як зробити шугаринг у домашніх умовах.
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