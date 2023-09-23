Источник белка и клетчатки. Как правильно варить гречку — пропорции и этапы приготовления

Наверное, каждый(-ая) в жизни сталкивался(-лась) с тем, что нужно сварить гречку или другую крупу, а как это сделать и во сколько раз увеличивается готовая каша — неизвестно.

Или же помнить кучу рецептов довольно сложно, и приходится каждый раз искать рецепт приготовления гречневой каши.

Мы расскажем, как варить гречку на воде. Сохраняй рецепт, чтобы он всегда был под рукой.

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Как варить гречку: пошаговая инструкция

Вкусный и очень полезный гарнир, который подходит к большинству блюд — из рыбы, мяса, птицы. Гречку добавляют в супы, готовят блины и гречаники. Кстати, держи рецепт вкусных гречаников.

Если ты хочешь приготовить гречневую кашу, следует хорошо подготовить крупу. Если ты не сомневаешься в ее качестве, то перебирать и промывать гречку лишний раз не нужно. Если же нет, и невооруженным глазом видна шелуха или пыль, гречку нужно промыть.

Кроме обычной, то есть жареной, есть еще зеленая гречка. Она очень полезная, а рецепт приготовления немного отличается — нужно дольше ее настаивать после варки. Зеленая гречка не проходит ни один этап обработки, поэтому считается самой ценной по количеству питательных веществ.

К гречневой каше можно добавлять овощи, сыр, мясо и фарш, морепродукты, жареный лук, грибы. Но самое важное — правильно ее сварить, поэтому читай подробные пропорции и пошаговый рецепт.

Как варить гречневую кашу: способ приготовления

Перебери и дважды промой крупу в холодной воде. Вода должна быть прозрачной, а в гречке не должно оставаться шелухи. Если у тебя достаточно времени, можно прожарить несколько минут крупу на сковороде. Но это необязательный этап приготовления. Обжаривать нужно только сухую крупу. Стакан гречки высыпь в среднюю кастрюлю. Залей двумя стаканами воды. Воды всегда должно быть вдвое больше, чем гречневой крупы. Для густой каши бери больше воды, в среднем на полстакана. Гречка увеличивается примерно в два раза, поэтому важно выбрать правильный объем кастрюли. Посоли воду. Включи огонь. Доведи до кипения, а затем убавь огонь и вари 15-20 минут. Во время варки не размешивай лопаткой или ложкой кашу. Когда пройдет 20 минут на среднем огне, сними кастрюлю и настаивай гречку под крышкой. Она должна впитать всю жидкость. На это уйдет 10 минут. После этого можно добавить к гречневой каше кусочек сливочного масла.

Как приготовить гречневую кашу без варки

Если утром или вечером не всегда достаточно времени для приготовления еды, сделать это можно заранее и очень быстро. К примеру, приготовить гречку без варки.

Для этого необходимое количество крупы высыпь в кастрюлю или стеклянный контейнер с крышкой. Залей гречку кипятком и укутай в плед. Оставь на час. Или залить гречку на ночь можно кефиром. Утром у тебя будет питательный и низкокалорийный завтрак.

Раньше мы рассказывали, как варить пшеничную кашу.

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