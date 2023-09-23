Источник белка и клетчатки. Как правильно варить гречку — пропорции и этапы приготовления

Наверное, каждый(-ая) в жизни сталкивался(-лась) с тем, что нужно сварить гречку или другую крупу, а как это сделать и во сколько раз увеличивается готовая каша — неизвестно.
Или же помнить кучу рецептов довольно сложно, и приходится каждый раз искать рецепт приготовления гречневой каши.
Мы расскажем, как варить гречку на воде. Сохраняй рецепт, чтобы он всегда был под рукой.
Вкусный и очень полезный гарнир, который подходит к большинству блюд — из рыбы, мяса, птицы. Гречку добавляют в супы, готовят блины и гречаники. Кстати, держи рецепт вкусных гречаников.
Если ты хочешь приготовить гречневую кашу, следует хорошо подготовить крупу. Если ты не сомневаешься в ее качестве, то перебирать и промывать гречку лишний раз не нужно. Если же нет, и невооруженным глазом видна шелуха или пыль, гречку нужно промыть.
Кроме обычной, то есть жареной, есть еще зеленая гречка. Она очень полезная, а рецепт приготовления немного отличается — нужно дольше ее настаивать после варки. Зеленая гречка не проходит ни один этап обработки, поэтому считается самой ценной по количеству питательных веществ.
К гречневой каше можно добавлять овощи, сыр, мясо и фарш, морепродукты, жареный лук, грибы. Но самое важное — правильно ее сварить, поэтому читай подробные пропорции и пошаговый рецепт.
Фото: Pexels
Если утром или вечером не всегда достаточно времени для приготовления еды, сделать это можно заранее и очень быстро. К примеру, приготовить гречку без варки.
Для этого необходимое количество крупы высыпь в кастрюлю или стеклянный контейнер с крышкой. Залей гречку кипятком и укутай в плед. Оставь на час. Или залить гречку на ночь можно кефиром. Утром у тебя будет питательный и низкокалорийный завтрак.
Раньше мы рассказывали, как варить пшеничную кашу.
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