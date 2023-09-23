Джерело білка та клітковини. Як правильно варити гречку — пропорції та етапи приготування

Певно, кожен(-а) у житті стикався з тим, що потрібно зварити гречку або іншу крупу, а як це зробити та у скільки разів збільшується готова каша — невідомо. Або ж тримати в голові купу рецептів досить складно, і доводиться щоразу шукати рецепт приготування гречаної каші.
Ми розповімо, як варити гречку на воді. Зберігай рецепт, аби він завжди був під рукою.
Смачний та надзвичайно корисний гарнір, який підходить до більшості страв — з риби, м’яса, птиці. Гречку додають у супи, готують млинці та гречаники. До речі, тримай рецепт смачних гречаників.
Якщо ти хочеш приготувати гречану кашу, слід добре підготувати крупу. У разі, коли ти певен(-а) у якості, то перебирати та промивати її зайвий раз не потрібно. Як ні, і неозброєним оком видно лушпиння чи пил, гречку потрібно промити.
Крім звичайної, тобто смаженої, є ще зелена гречка. Вона дуже корисна, а рецепт приготування трохи відрізняється — потрібно довше її настоювати після варіння. Зелена гречка не проходить жоден етап обробки, тому вважається найціннішою за кількістю поживних речовин.
До гречки можна додавати овочі, сир, м’ясо та фарш, морепродукти, смажену цибулю, гриби. Але найважливіше — правильно її зварити, тому читай детальні пропорції та покроковий рецепт.
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Якщо зранку чи ввечері не завжди достатньо часу на приготування їжі, зробити це можна заздалегідь і дуже швидко. Наприклад, приготувати гречку без варіння.
Для цього необхідну кількість крупи висип у каструлю або скляний контейнер з кришкою. Залий гречку окропом та закутай у плед. Залиш на годину. Або ж залити гречку на ніч можна кефіром. Зранку в тебе буде поживний та низькокалорійний сніданок.
Раніше ми розповідали, як варити пшеничну кашу.
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