Джерело білка та клітковини. Як правильно варити гречку — пропорції та етапи приготування

Певно, кожен(-а) у житті стикався з тим, що потрібно зварити гречку або іншу крупу, а як це зробити та у скільки разів збільшується готова каша — невідомо. Або ж тримати в голові купу рецептів досить складно, і доводиться щоразу шукати рецепт приготування гречаної каші.

Ми розповімо, як варити гречку на воді. Зберігай рецепт, аби він завжди був під рукою.

Як варити гречку: покрокова інструкція

Смачний та надзвичайно корисний гарнір, який підходить до більшості страв — з риби, м’яса, птиці. Гречку додають у супи, готують млинці та гречаники. До речі, тримай рецепт смачних гречаників.

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Якщо ти хочеш приготувати гречану кашу, слід добре підготувати крупу. У разі, коли ти певен(-а) у якості, то перебирати та промивати її зайвий раз не потрібно. Як ні, і неозброєним оком видно лушпиння чи пил, гречку потрібно промити.

Крім звичайної, тобто смаженої, є ще зелена гречка. Вона дуже корисна, а рецепт приготування трохи відрізняється — потрібно довше її настоювати після варіння. Зелена гречка не проходить жоден етап обробки, тому вважається найціннішою за кількістю поживних речовин.

До гречки можна додавати овочі, сир, м’ясо та фарш, морепродукти, смажену цибулю, гриби. Але найважливіше — правильно її зварити, тому читай детальні пропорції та покроковий рецепт.

Як варити гречану кашу: спосіб приготування

Перебери та двічі промий крупу у холодній воді. Вода має бути прозорою, а у гречці не має лишатися лушпиння. Якщо в тебе є достатньо часу, можна просмажити кілька хвилин крупу на пательні. Але це необов’язковий етап приготування. Обсмажувати потрібно лише суху крупу. Склянку гречки висип у середню каструлю. Залий двома склянками води. Води завжди має бути вдвічі більше, ніж гречаної крупи. Для густої каші бери більше води, у середньому на півсклянки. Гречка збільшується десь удвічі, тому важливо вибрати правильний об’єм каструлі. Посоли воду. Увімкни вогонь. Доведи до кипіння, а потім зменш вогонь та вари 15-20 хвилин. Під час варіння не розмішуй лопаткою або ложкою кашу. Коли мине 20 хвилин на середньому вогні, зніми каструлю та постав настоюватися гречку під кришкою. Вона має увібрати всю рідину. На це знадобиться 10 хвилин. Після цього можна додати до гречаної каші шматочок вершкового масла.

Як приготувати гречану кашу без варіння

Якщо зранку чи ввечері не завжди достатньо часу на приготування їжі, зробити це можна заздалегідь і дуже швидко. Наприклад, приготувати гречку без варіння.

Для цього необхідну кількість крупи висип у каструлю або скляний контейнер з кришкою. Залий гречку окропом та закутай у плед. Залиш на годину. Або ж залити гречку на ніч можна кефіром. Зранку в тебе буде поживний та низькокалорійний сніданок.

Раніше ми розповідали, як варити пшеничну кашу.

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