Как выбрать большой телевизор: на что обратить внимание?

Для просторной гостиной или продвинутой игровой зоны нужен телевизор с качественным экраном и разнообразным “ассортиментом” функций. Желательно — от проверенного производителя. Дизайн — классический лаконичный или яркий интерьерный. Особое внимание — техническим параметрам, от которых и зависит комфорт эксплуатации.
Стоит учитывать, для чего будет использоваться телевизор, так как эфирный контент по качеству сильно отличается от представленного в интернете.
Современные плоскоэкранные телевизоры делят на 3 категории:
В категории больших телеков есть решения на все случаи жизни:
В сторону больших телевизоров без умных функций можно даже не смотреть. Они не соответствуют требованиям времени, поскольку с ограниченными возможностями. Подключение к интернету от роутера напрямую невозможно, встроенные игры отсутствуют, управление — только пультом и кнопками, синхронизация со сторонними девайсами не предусмотрена или усложнена использованием различных адаптеров, приставок.
Модели на базе Tizen, WebOS, Android гораздо практичнее, так как позволяют:
Если в планах — использование телека для гейминга, особое внимание стоит уделить профильным функциям и режимам:
Телевизор — не самый прожорливый девайс в доме, но для его работы все же требуется определенное количество электроэнергии. Дешевле обходится эксплуатация моделей с классом энергоэффективности А. Устройства B-класса также выгодны в использовании, а вот постоянно включенный телек F или G класса может “накрутить” электричества на приличную сумму.
Цвет задней панели не имеет значения, она находится не на виду. А вот оттенок рамок стоит подбирать под интерьер. Слившись со стеной, они не будут отвлекать от просмотра.
Кстати, раньше мы рассказывали о семи причинах, почему во время еды нужно отложить гаджеты в сторону и не отвлекаться на телевизор.