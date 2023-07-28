Как выбрать большой телевизор: на что обратить внимание?

Для просторной гостиной или продвинутой игровой зоны нужен телевизор с качественным экраном и разнообразным “ассортиментом” функций. Желательно — от проверенного производителя. Дизайн — классический лаконичный или яркий интерьерный. Особое внимание — техническим параметрам, от которых и зависит комфорт эксплуатации.

Разрешение

Стоит учитывать, для чего будет использоваться телевизор, так как эфирный контент по качеству сильно отличается от представленного в интернете.

Недорогой Full HD — чтобы смотреть кино, новости, развлекательные шоу в эфире любимых телеканалов; Модный телевизор 55 дюймов 4K — для игр, просмотра видео на Youtube, фильмов и сериалов через популярные стриминговые сервисы, любительских семейных роликов, снятых на хорошую камеру; Инновационная 8К модель — на перспективу, так как совместимой мультимедийной продукции пока маловато.

Диагональ экрана

Современные плоскоэкранные телевизоры делят на 3 категории:

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миниатюрные до 32 дюймов. Отлично вписываются в интерьер компактных студий и кухонь.

средние — до 50 дюймов. Универсальные, так как подходят для помещений любой площади.

большие — от 55 дюймов. Обеспечивают эффект полного погружения, поддерживают передовые технологии обработки изображений. Для установки требуется достаточно много места, так как ширина корпуса стартует от 123-125 см.

В категории больших телеков есть решения на все случаи жизни:

свыше 80 дюймов — ориентированы преимущественно на коммерческое использование. до 75 дюймов — безрамочные, из-за чего создается эффект экрана во всю стену. Идеальны для домашнего кинотеатра. 55-65 дюймов — с оптимальным соотношением цены и качества, несколькими вариантами монтажа, большим количеством портов для подключения аксессуаров и девайсов.

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Смарт-ТВ

В сторону больших телевизоров без умных функций можно даже не смотреть. Они не соответствуют требованиям времени, поскольку с ограниченными возможностями. Подключение к интернету от роутера напрямую невозможно, встроенные игры отсутствуют, управление — только пультом и кнопками, синхронизация со сторонними девайсами не предусмотрена или усложнена использованием различных адаптеров, приставок.

Модели на базе Tizen, WebOS, Android гораздо практичнее, так как позволяют:

общаться в социальных сетях без использования смартфона или ноутбука;

играть в игры специально для ТВ и подключать консоли, геймерские ПК;

управлять функциями с помощью голосовых или жестовых команд;

скачивать бесплатные и платные программы для взаимодействия с контентом;

хранить мультимедийные файлы во встроенной памяти, а не на внешних носителях.

Игровые функции

Если в планах — использование телека для гейминга, особое внимание стоит уделить профильным функциям и режимам:

адаптивная частота обновления подстраивается под тип графики, делает ее более плавной и приятной; ALLM режим автоматически обнаруживает игровые процессы и снижает задержки; HGiG — для оптимального динамического диапазона.

Класс энергопотребления

Телевизор — не самый прожорливый девайс в доме, но для его работы все же требуется определенное количество электроэнергии. Дешевле обходится эксплуатация моделей с классом энергоэффективности А. Устройства B-класса также выгодны в использовании, а вот постоянно включенный телек F или G класса может “накрутить” электричества на приличную сумму.

Цвет задней панели не имеет значения, она находится не на виду. А вот оттенок рамок стоит подбирать под интерьер. Слившись со стеной, они не будут отвлекать от просмотра.

Кстати, раньше мы рассказывали о семи причинах, почему во время еды нужно отложить гаджеты в сторону и не отвлекаться на телевизор.