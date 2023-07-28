Як вибрати великий телевізор: на що звернути увагу?

Для просторої вітальні або просунутої ігрової зони потрібен телевізор з якісним екраном та різноманітним асортиментом функцій. Бажано – від перевіреного виробника. Дизайн – класичний лаконічний або яскравий інтер’єрний. Особлива увага — технічним параметрам, від яких залежить комфорт експлуатації.

Роздільна здатність

Варто враховувати, навіщо використовуватиметься телевізор, оскільки ефірний контент за якістю сильно відрізняється від представленого в інтернеті.

Недорогий Full HD – щоб дивитися кіно, новини, розважальні шоу в ефірі улюблених телеканалів; Модний телевізор 55 дюймів 4K – для ігор, перегляду відео на Youtube, фільмів та серіалів через популярні стрімінгові сервіси, аматорських сімейних роликів, знятих на гарну камеру; Інноваційна 8К модель — на перспективу, оскільки сумісної мультимедійної продукції поки що замало.

Діагональ екрана

Сучасні плоскоекранні телевізори ділять на 3 категорії:

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мініатюрні до 32 дюйми. Відмінно вписуються в інтер’єр компактних студій та кухонь.

середні – до 50 дюймів. Універсальні, тому що підходять для приміщень будь-якої площі.

великі – від 55 дюймів. Забезпечують ефект повного занурення, підтримують передові технології обробки зображень. Для установки потрібно багато місця, тому що ширина корпусу стартує від 123-125 см.

У категорії великих телевізорів є рішення на всі випадки життя:

понад 80 дюймів – орієнтовані переважно на комерційне використання. до 75 дюймів безрамкові, через що створюється ефект екрана на всю стіну. Ідеальні для домашнього кінотеатру. 55-65 дюймів — з оптимальним співвідношенням ціни та якості, декількома варіантами монтажу, великою кількістю портів для підключення аксесуарів та девайсів.

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Смарт-ТВ

У бік великих телевізорів без розумних функцій можна навіть не дивитися. Вони не відповідають вимогам часу, оскільки мають обмежені можливості. Підключення до інтернету від роутера безпосередньо неможливе, вбудовані ігри відсутні, управління — тільки пультом і кнопками, синхронізація зі сторонніми девайсами не передбачена або ускладнена використанням різних адаптерів, приставок.

Моделі на базі Tizen, WebOS, Android набагато практичніші, оскільки дають змогу:

спілкуватися у соціальних мережах без використання смартфона чи ноутбука;

грати в ігри спеціально для ТБ та підключати консолі, геймерські ПК;

керувати функціями за допомогою голосових чи жестових команд;

завантажувати безкоштовні та платні програми для взаємодії з контентом;

зберігати мультимедійні файли у вбудованій пам’яті, а не на зовнішніх носіях.

Ігрові функції

Якщо в планах використання телека для геймінгу, особливу увагу варто приділити профільним функціям і режимам:

адаптивна частота оновлення підлаштовується під тип графіки, робить її більш плавною та приємною; ALLM режим автоматично виявляє ігрові процеси та знижує затримки; HGiG – для оптимального динамічного діапазону.

Клас енергоспоживання

Телевізор — не найбільш ненажерливий девайс в будинку, але для його роботи все ж таки потрібна певна кількість електроенергії. Дешевше обходиться експлуатація моделей з класом енергоефективності А. Пристрої B-класу також вигідні у використанні, а ось постійно включений телевізор F або G класу може “накрутити” електрики на пристойну суму.

Колір задньої панелі не має значення, вона не на очах. А ось колір рамок варто підбирати під інтер’єр. Злившись зі стіною, вони не відволікатимуть від перегляду.

До речі, раніше ми розповідали про сім причин, чому під час їжі треба відкласти гаджети вбік і не відволікатись на телевізор.