Як вибрати великий телевізор: на що звернути увагу?

Для просторої вітальні або просунутої ігрової зони потрібен телевізор з якісним екраном та різноманітним асортиментом функцій. Бажано – від перевіреного виробника. Дизайн – класичний лаконічний або яскравий інтер’єрний. Особлива увага — технічним параметрам, від яких залежить комфорт експлуатації.
Варто враховувати, навіщо використовуватиметься телевізор, оскільки ефірний контент за якістю сильно відрізняється від представленого в інтернеті.
Сучасні плоскоекранні телевізори ділять на 3 категорії:
У категорії великих телевізорів є рішення на всі випадки життя:
У бік великих телевізорів без розумних функцій можна навіть не дивитися. Вони не відповідають вимогам часу, оскільки мають обмежені можливості. Підключення до інтернету від роутера безпосередньо неможливе, вбудовані ігри відсутні, управління — тільки пультом і кнопками, синхронізація зі сторонніми девайсами не передбачена або ускладнена використанням різних адаптерів, приставок.
Моделі на базі Tizen, WebOS, Android набагато практичніші, оскільки дають змогу:
Якщо в планах використання телека для геймінгу, особливу увагу варто приділити профільним функціям і режимам:
Телевізор — не найбільш ненажерливий девайс в будинку, але для його роботи все ж таки потрібна певна кількість електроенергії. Дешевше обходиться експлуатація моделей з класом енергоефективності А. Пристрої B-класу також вигідні у використанні, а ось постійно включений телевізор F або G класу може “накрутити” електрики на пристойну суму.
Колір задньої панелі не має значення, вона не на очах. А ось колір рамок варто підбирати під інтер’єр. Злившись зі стіною, вони не відволікатимуть від перегляду.
До речі, раніше ми розповідали про сім причин, чому під час їжі треба відкласти гаджети вбік і не відволікатись на телевізор.