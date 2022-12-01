Как вызвать полицию без мобильной связи? Список экстренных контактов в столице

Вероника Кононенко, редактор сайта 01 декабря 2022, 19:00
поліція
Фото: Unsplash

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