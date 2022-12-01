Как вызвать полицию без мобильной связи? Список экстренных контактов в столице

Когда исчезает свет, возникают проблемы с мобильной связью. Однако жизнь без этих благ цивилизации не останавливается.
Чтобы всегда была возможность получить помощь правоохранителей в экстренных ситуациях, в патрульной полиции Киева опубликовали номера телефонов, которые будут работать круглосуточно и бесперебойно.
Их работа не будет зависеть от сети или аварийных отключений света, ведь номера подключены к интернету через Starlink.
Их работа не будет зависеть от сети или аварийных отключений света, ведь номера подключены к интернету через Starlink.
Поэтому даже без мобильной связи ты сможешь дозвониться в полицию через WhatsApp, Viber и Telegram, подключившись к любой доступной сети Wi-Fi.
Дежурная часть Голосеевского управления полиции:
Дежурная часть Оболонского управления полиции:
Дежурная часть Подольского управления полиции:
Дежурная часть Печерского управления полиции:
Дежурная часть Святошинского управления полиции:
Дежурная часть Соломенского управления полиции:
Дежурная часть Шевченковского управления полиции:
Дежурная часть Дарницкого управления полиции:
Дежурная часть Деснянского управления полиции:
Дежурная часть Днепровского управления полиции:
Дежурная часть отдела полиции на станциях железной дороги:
Дежурная часть управления полиции в метро:
Дежурная часть отдела полиции в речном порту Киева:
Также мы расписали алгоритм действий от Минздрава, когда нужна медицинская помощь, а связи нет.
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