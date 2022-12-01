Как вызвать полицию без мобильной связи? Список экстренных контактов в столице

Когда исчезает свет, возникают проблемы с мобильной связью. Однако жизнь без этих благ цивилизации не останавливается.

Чтобы всегда была возможность получить помощь правоохранителей в экстренных ситуациях, в патрульной полиции Киева опубликовали номера телефонов, которые будут работать круглосуточно и бесперебойно.

Их работа не будет зависеть от сети или аварийных отключений света, ведь номера подключены к интернету через Starlink.

Поэтому даже без мобильной связи ты сможешь дозвониться в полицию через WhatsApp, Viber и Telegram, подключившись к любой доступной сети Wi-Fi.

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Экстренные номера телефонов полиции для разных районов Киева:

Правый берег Киева

Дежурная часть Голосеевского управления полиции:

(063) 425-43-99 (Telegram);

(067) 650-50-15 (Whatsapp, Viber);

Дежурная часть Оболонского управления полиции:

(067) 124-19-49 (Whatsapp, Telegram, Viber);

Дежурная часть Подольского управления полиции:

(063) 431-73-74 (Whatsapp, Telegram, Viber);

Дежурная часть Печерского управления полиции:

(067) 639-28-35 (Whatsapp, Telegram, Viber);

Дежурная часть Святошинского управления полиции:

(098) 734-06-46 (Whatsapp, Telegram, Viber);

Дежурная часть Соломенского управления полиции:

(068) 742-32-53 (Whatsapp, Telegram, Viber);

Дежурная часть Шевченковского управления полиции:

(067) 650-69-24 (Whatsapp, Telegram, Viber).

Левый берег Киева

Дежурная часть Дарницкого управления полиции:

(073) 572-70-02 (Whatsapp, Telegram, Viber);

Дежурная часть Деснянского управления полиции:

(095) 322-05-58 (Whatsapp, Telegram, Viber);

Дежурная часть Днепровского управления полиции:

(067) 650-69-23 (Whatsapp, Telegram, Viber).

Дополнительно

Дежурная часть отдела полиции на станциях железной дороги:

(067) 639-28-80 (Whatsapp, Telegram, Viber);

Дежурная часть управления полиции в метро:

(096) 490-16-98 (Whatsapp, Telegram, Viber);

Дежурная часть отдела полиции в речном порту Киева:

(068) 833-72-83 (Whatsapp, Telegram, Viber).

Также мы расписали алгоритм действий от Минздрава, когда нужна медицинская помощь, а связи нет.

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