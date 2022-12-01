Як викликати поліцію без мобільного зв’язку? Список екстрених контактів

Коли зникає світло, з’являються проблеми з мобільним зв’язком. Однак життя без цих благ цивілізації не зупиняється.

Щоб завжди була можливість отримати допомогу правоохоронців у екстрених ситуаціях, у патрульній поліції Києва опублікували номери телефонів, які працюватимуть цілодобово та безперебійно.

Їхня робота не залежатиме від мережі або аварійних відключень світла, адже номери підключені до інтернету через Starlink.

Тож навіть без мобільного зв’язку ти зможеш додзвонитися до поліції через WhatsApp, Viber та Telegram, підключившись до будь-якої доступної мережі Wi-Fi.

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Екстрені номери телефонів поліції для різних районів Києва:

Правий берег Києва

Чергова частина Голосіївського управління поліції:

(063) 425-43-99 (Telegram);

(067) 650-50-15 (Whatsapp, Viber);

Чергова частина Оболонського управління поліції:

(067) 124-19-49 (Whatsapp, Telegram, Viber);

Чергова частина Подільського управління поліції:

(063) 431-73-74 (Whatsapp, Telegram, Viber);

Чергова частина Печерського управління поліції:

(067) 639-28-35 (Whatsapp, Telegram, Viber);

Чергова частина Святошинського управління поліції:

(098) 734-06-46 (Whatsapp, Telegram, Viber);

Чергова частина Солом’янського управління поліції:

(068) 742-32-53 (Whatsapp, Telegram, Viber);

Чергова частина Шевченківського управління поліції:

(067) 650-69-24 (Whatsapp, Telegram, Viber).

Лівий берег Києва

Чергова частина Дарницького управління поліції:

(073) 572-70-02 (Whatsapp, Telegram, Viber);

Чергова частина Деснянського управління поліції:

(095) 322-05-58 (Whatsapp, Telegram, Viber);

Чергова частина Дніпровського управління поліції:

(067) 650-69-23 (Whatsapp, Telegram, Viber).

Додатково

Чергова частина відділу поліції на станціях залізниці:

(067) 639-28-80 (Whatsapp, Telegram, Viber);

Чергова частина управління поліції в метро:

(096) 490-16-98 (Whatsapp, Telegram, Viber);

Чергова частина відділу поліції в річковому порту Києва:

(068) 833-72-83 (Whatsapp, Telegram, Viber).

Також ми розписали алгоритм дій від МОЗ, коли треба швидка медична допомога, а зв’язку немає.

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