Як викликати поліцію без мобільного зв’язку? Список екстрених контактів

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 01 Грудня 2022, 19:00
поліція
Фото: Unsplash

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