Как заготовить петрушку на зиму: популярные способы с пошаговыми рецептами

Свежая петрушка, особенно осенью, присутствует в большинстве блюд из мяса и овощей. С наступлением холодов пахучей и полезной зелени становится все меньше. Поэтому важно уже сейчас запастись ею на зиму. Как заготовить петрушку в домашних условиях — читай в материале.
Чаще всего, чтобы сохранить вкус зелени до весны, петрушку заготовляют следующими способами:
Ингредиенты:
Способ приготовления:
При засолке петрушки часто добавляют укроп. Это не только придает яркого вкуса, но и улучшает аромат. Для этого нужно брать 200 граммов соли на килограмм всей массы зелени. Травы перебери, промой и высуши на полотенце. Нарежь укроп и посыпь солью. Зелень хорошо помни руками и затем разложи в подготовленные банки.
Один из самых простых способов — разложить зелень по фасовочным пактам и отправить в морозилку. Если хочешь подготовить петрушку для супов, предварительно мелко наруби ее ножом и расфасуй. Также нарубленную зелень можно плотно набить полученной массой формочки для приготовления льда и поставить их в морозильную камеру.
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