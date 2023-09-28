Как заготовить петрушку на зиму: популярные способы с пошаговыми рецептами

Свежая петрушка, особенно осенью, присутствует в большинстве блюд из мяса и овощей. С наступлением холодов пахучей и полезной зелени становится все меньше. Поэтому важно уже сейчас запастись ею на зиму. Как заготовить петрушку в домашних условиях — читай в материале.

Как заготовить петрушку на зиму: популярные способы

Чаще всего, чтобы сохранить вкус зелени до весны, петрушку заготовляют следующими способами:

заморозка;

сушка;

соление;

консервация в масле;

консервация в маринаде.

Как заготовить петрушку на зиму в банке: рецепт пошагово

Ингредиенты:

Сейчас также смотрят

120 г петрушки;

20 г (2 ч. л.) соли;

5 ст. л. (+ 1 ч. л. в каждую банку) растительного масла.

Способ приготовления:

Петрушку помой и просуши. Нарежь и отправь в блендер. Посоли, влей растительное масло. Взбей до однородной консистенции. Разложи массу по банкам. В каждую влей по 1 чайной ложке растительного масла. Закрой крышкой и храни в холодильнике.

Петрушка на зиму с укропом: простой способ

При засолке петрушки часто добавляют укроп. Это не только придает яркого вкуса, но и улучшает аромат. Для этого нужно брать 200 граммов соли на килограмм всей массы зелени. Травы перебери, промой и высуши на полотенце. Нарежь укроп и посыпь солью. Зелень хорошо помни руками и затем разложи в подготовленные банки.

Как заготовить петрушку на зиму чтоб была как свежая: способы замораживания

Один из самых простых способов — разложить зелень по фасовочным пактам и отправить в морозилку. Если хочешь подготовить петрушку для супов, предварительно мелко наруби ее ножом и расфасуй. Также нарубленную зелень можно плотно набить полученной массой формочки для приготовления льда и поставить их в морозильную камеру.

Как засушить петрушку на зиму: простой способ

Порежь и разложи петрушку тонким слоем на застеленном полотенцем противне. Сверху зелень прикрой марлей и закрепи по краям. Противень поставь на свежий воздух в затененном месте, поскольку от солнечных лучей полезные вещества тоже разрушаются. Через 5 дней сушеную зелень переложи в сухую банку и плотно закрой. Если нет возможности оставить зелень на свежем воздухе, то можно воспользоваться и духовкой. Температура сушки должна быть 40-45°C. Дверца духовки при этом должна быть приоткрыта.

Также некоторые любят получать полезные элементы не только из продуктов, но и таблеток. Однако в этом случае нужно быть осторожными. Читай, почему не нужно просто так покупать витамины.3

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.