Як заготовити петрушку на зиму: популярні способи з покроковими рецептами

Свіжа петрушка, особливо восени, присутня у більшості страв з м’яса та овочів. З настанням холодів пахучої та корисної зелені стає дедалі менше. Тому важливо вже зараз запастись нею на зиму. Як заготовити петрушку в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Найчастіше, щоб зберегти смак зелені до весни, петрушку заготовляють такими способами:
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
При засолюванні петрушки часто додають кріп. Це не лише надає яскравого смаку, а й покращує аромат. Для цього потрібно взяти 200 г солі на кілограм всієї маси зелені. Трави перебери, промий і висуши на рушнику. Наріж кріп і посип сіллю. Зелень добре помни руками й потім розклади у підготовлені банки.
Один із найпростіших способів — розкласти зелень у фасувальні пакети й відправити в морозилку. Якщо хочеш підготувати петрушку для супів, попередньо дрібно порубай її ножем і розфасуй. Також нарубаною зеленню можна щільно набити форми для приготування льоду і поставити в морозильну камеру.
Також дехто полюбляє отримувати корисні елементи не лише з продуктів, але й з пігулок. Проте у такому разі потрібно бути теж обережними. Читай, чому не треба просто так купувати вітаміни.
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