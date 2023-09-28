Як заготовити петрушку на зиму: популярні способи з покроковими рецептами

Свіжа петрушка, особливо восени, присутня у більшості страв з м’яса та овочів. З настанням холодів пахучої та корисної зелені стає дедалі менше. Тому важливо вже зараз запастись нею на зиму. Як заготовити петрушку в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як заготовити петрушку на зиму: популярні способи

Найчастіше, щоб зберегти смак зелені до весни, петрушку заготовляють такими способами:

заморожування;

сушіння;

соління;

консервація в олії;

консервація у маринаді.

Як заготовити петрушку на зиму в банці: рецепт покроково

Інгредієнти:

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120 г петрушки;

20 г (2 ч. л) солі;

5 ст. л (+ 1 ч. л у кожну банку) олії.

Спосіб приготування:

Петрушку помий і просуши. Наріж і відправ у блендер. Посоли, влий олію. Збий до однорідної консистенції. Розклади масу по банках. У кожну влий по 1 чайній ложці олії. Закрий кришкою та зберігай у холодильнику.

Петрушка на зиму з кропом: простий спосіб

При засолюванні петрушки часто додають кріп. Це не лише надає яскравого смаку, а й покращує аромат. Для цього потрібно взяти 200 г солі на кілограм всієї маси зелені. Трави перебери, промий і висуши на рушнику. Наріж кріп і посип сіллю. Зелень добре помни руками й потім розклади у підготовлені банки.

Як заготовити петрушку на зиму, щоб була як свіжа: методи заморожування

Один із найпростіших способів — розкласти зелень у фасувальні пакети й відправити в морозилку. Якщо хочеш підготувати петрушку для супів, попередньо дрібно порубай її ножем і розфасуй. Також нарубаною зеленню можна щільно набити форми для приготування льоду і поставити в морозильну камеру.

Як засушити петрушку на зиму: простий спосіб

Поріж і розклади петрушку тонким шаром на застелене рушником деко. Зверху зелень прикрий марлею та закріпи по краях. Деко постав на свіже повітря в затіненому місці, оскільки від сонячних променів корисні речовини руйнуються. Через 5 днів сушену зелень переклади в суху банку і щільно закрий. Якщо немає можливості залишити зелень на свіжому повітрі, можна скористатися духовкою. Температура сушіння має бути 40-45°C. Дверцята духовки при цьому мають бути прочинені.

Також дехто полюбляє отримувати корисні елементи не лише з продуктів, але й з пігулок. Проте у такому разі потрібно бути теж обережними. Читай, чому не треба просто так купувати вітаміни.

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