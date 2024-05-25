Выращивай урожай безопасно: как защитить глаза во время работ на даче — советы офтальмолога

Лето уже стучит в дверь, а значит многих из нас ждет отдых и плодотворная работа на даче. Но садово-огородные дела имеют риски, в частности, нанесение травмы нашим глазам во время отдельных работ.

А как защитить глаза во время работы на даче и какие опасности подстерегают нас летом рассказала врач-офтальмолог Лидия Платонова для 24 канала.

Какие бывают травмы глаз

Есть пять частых видов поражений, которые можно получить на даче:

механические — при пилении или рубке дров, обрезке деревьев, кошении травы газонокосилкой, а также попадании песка или мелких частиц;

химические — побелка деревьев известью, опрыскивание растений и сорняков химическими растворами;

ультрафиолетовое излучение — длительное пребывание под прямыми солнечными лучами без очков;

бактериальные — воспаление слизистой глаза, возникающее при вытирании глаза грязными руками;

аллергические — на пыль и пыльцу деревьев, огородных растений, сорняков, злаковых, укусы насекомых.

Как защитить глаза во время работы на даче

Чтобы уберечься от любых травм на даче и безопасно ухаживать за растениями и будущим урожаем, следует соблюдать простые правила.

Первое правило — всегда использовать средства защиты. Во время кошения, пиления, сварки, заточки инвентаря или опрыскивания пестицидами надевать специальные защитные очки.

Если во время обрезки веток опилок попало в глаза, может потребоваться хирургическое вмешательство, говорит Лидия Платонова.

— Такая же ситуация и с химией. Когда я работала в отделе ожогов и травм, к нам попадали многие пациенты с химическими ожогами, например от белья (женщина пыталась отчистить котел после приготовления на открытом огне). Потом людям приходилось длительное время получать хирургическое лечение, — добавляет она.

Даже трава способна травмировать роговицу или конъюнктиву, если она улетает из-под газонокосилки с большой скоростью и силой.

При травме роговицы не нужно делать что-то самостоятельно, а немедленно обратиться в офтальмологический центр. Бывают раны, которые нужно зашивать, а в других случаях необходимо назначить местное лечение, чтобы предотвратить возникновение бактериальной инфекции или воспаления.

Второе правило — промыть глаза большим количеством чистой воды. Эта рекомендация касается случаев попадания в глаз пыли, пыльцы, травы или химических растворов.

Третье правило — пользоваться репеллентами и антигистаминными препаратами, если есть аллергия на укусы насекомых, цветение и пыльцу. Это капание искусственной слезы в глаза и протирание век офтальмологическими салфетками, чтобы уменьшить проявления поллиноза.

Четвертое правило — носить очки с высоким уровнем защиты от ультрафиолета.

— Только проверенные в оптиках, а не купленные на раскладках или на рынке. Солнце может вызвать синдром сухого глаза, когда глаза краснеют и раздражаются, — объясняет Лидия.

Ношение очков относится к одному из основных правил, как защитить глаза от солнца.

С 10 до 18 часов, в период активного солнца, лучше носить очки и панаму с широкими полями.

Активная работа на даче может обострить уже существующие проблемы со зрением. Иногда люди не догадываются, что испытывают проблемы, поэтому следует ежегодно проходить обследование у офтальмолога.

— Если у вас есть глаукома или высокая степень близорукости, нужно обращаться к врачу чаще, раз в полгода, — советует врач.

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