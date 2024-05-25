Выращивай урожай безопасно: как защитить глаза во время работ на даче — советы офтальмолога

Лето уже стучит в дверь, а значит многих из нас ждет отдых и плодотворная работа на даче. Но садово-огородные дела имеют риски, в частности, нанесение травмы нашим глазам во время отдельных работ.
А как защитить глаза во время работы на даче и какие опасности подстерегают нас летом рассказала врач-офтальмолог Лидия Платонова для 24 канала.
Есть пять частых видов поражений, которые можно получить на даче:
Чтобы уберечься от любых травм на даче и безопасно ухаживать за растениями и будущим урожаем, следует соблюдать простые правила.
Первое правило — всегда использовать средства защиты. Во время кошения, пиления, сварки, заточки инвентаря или опрыскивания пестицидами надевать специальные защитные очки.
Если во время обрезки веток опилок попало в глаза, может потребоваться хирургическое вмешательство, говорит Лидия Платонова.
— Такая же ситуация и с химией. Когда я работала в отделе ожогов и травм, к нам попадали многие пациенты с химическими ожогами, например от белья (женщина пыталась отчистить котел после приготовления на открытом огне). Потом людям приходилось длительное время получать хирургическое лечение, — добавляет она.
Даже трава способна травмировать роговицу или конъюнктиву, если она улетает из-под газонокосилки с большой скоростью и силой.
Даже трава способна травмировать роговицу или конъюнктиву, если она улетает из-под газонокосилки с большой скоростью и силой.
При травме роговицы не нужно делать что-то самостоятельно, а немедленно обратиться в офтальмологический центр. Бывают раны, которые нужно зашивать, а в других случаях необходимо назначить местное лечение, чтобы предотвратить возникновение бактериальной инфекции или воспаления.
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Второе правило — промыть глаза большим количеством чистой воды. Эта рекомендация касается случаев попадания в глаз пыли, пыльцы, травы или химических растворов.
Третье правило — пользоваться репеллентами и антигистаминными препаратами, если есть аллергия на укусы насекомых, цветение и пыльцу. Это капание искусственной слезы в глаза и протирание век офтальмологическими салфетками, чтобы уменьшить проявления поллиноза.
Четвертое правило — носить очки с высоким уровнем защиты от ультрафиолета.
— Только проверенные в оптиках, а не купленные на раскладках или на рынке. Солнце может вызвать синдром сухого глаза, когда глаза краснеют и раздражаются, — объясняет Лидия.
Ношение очков относится к одному из основных правил, как защитить глаза от солнца.
С 10 до 18 часов, в период активного солнца, лучше носить очки и панаму с широкими полями.
С 10 до 18 часов, в период активного солнца, лучше носить очки и панаму с широкими полями.
Активная работа на даче может обострить уже существующие проблемы со зрением. Иногда люди не догадываются, что испытывают проблемы, поэтому следует ежегодно проходить обследование у офтальмолога.
— Если у вас есть глаукома или высокая степень близорукости, нужно обращаться к врачу чаще, раз в полгода, — советует врач.
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