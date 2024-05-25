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Вирощуй врожай безпечно: як захистити очі під час робіт на дачі — поради офтальмологині

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 25 Травня 2024, 08:00
Як захистити очі під час роботи на дачі
Фото: Unsplash

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