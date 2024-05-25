Вирощуй врожай безпечно: як захистити очі під час робіт на дачі — поради офтальмологині

Літо вже стукає у двері, а отже на багатьох з нас чекає відпочинок та плідна робота на дачі. Але садово-городні справи мають ризики, зокрема нанесення травми нашим очам під час окремих робіт.

А як захистити очі під час роботи на дачі та які небезпеки чатують на нас влітку розповіла лікарка-офтальмологиня Лідія Платонова для 24 каналу.

Які бувають травми очей

Є п’ять найчастіших видів уражень, які можна отримати на дачі:

механічні — під час пиляння чи рубання дров, обрізки дерев, косіння трави газонокосаркою, а також потрапляння піску чи дрібних часточок;

хімічні — побілка дерев вапном, обприскування рослин та бур’янів хімічними розчинами;

ультрафіолетове випромінювання – тривале перебування під прямими сонячними променями без окулярів;

бактеріальні — запалення слизової ока, яке виникає при витиранні ока брудними руками;

алергічні — на пил та пилок дерев, городніх рослин, бур’янів, злакових, укуси комах.

Як захистити очі під час роботи на дачі

Щоб вберегтися від будь-яких травм на дачі та безпечно доглядати за рослинами та майбутнім врожаєм, слід дотримуватися простих правил.

Перше правило — завжди використовувати засоби захисту. Під час косіння, пиляння, зварювання, заточки інвентарю або обприскування пестицидами надягати спеціальні захисні окуляри.

Якщо під час обрізки гілок тирса потрапила в око, може бути потрібне хірургічне втручання, каже Лідія Платонова:

— Така сама ситуація і з хімією. Коли я працювала у відділі опіків і травм, до нас потрапляло багато пацієнтів із хімічними опіками, наприклад від білизни (жінка намагалася відчистити казан після готування на відкритому вогні). Потім людям доводилося тривалий час отримувати хірургічне лікування, — додає вона.

Навіть трава здатна травмувати рогівку чи кон’юнктиву, якщо вона відлітає з-під газонокосарки з великою швидкістю та силою.

В разі травми рогівки не потрібно робити щось самостійно, а негайно звернутися в офтальмологічний центр. Бувають рани, які треба зашивати, а в інших випадках необхідно призначити місцеве лікування, аби запобігти виникненню бактеріальної інфекції чи запалення.

Друге правило — промити очі великою кількістю чистої води. Ця рекомендація стосується випадків потрапляння в око пилу, пилку, трави чи хімічних розчинів.

Третє правило — користуватися репелентами та антигістамінними препаратами, якщо є алергія на укуси комах, цвітіння й пилок. Це крапання штучної сльози в очі, і протирання повік офтальмологічними серветками, щоб зменшити прояви полінозу.

Четверте правило — носити окуляри з високим рівнем захисту від ультрафіолету.

— Тільки перевірені в оптиках, а не куплені на розкладках чи на базарі. Сонце може спричинити синдром сухого ока, коли очі червоніють і подразнюються, — пояснює Лідія.

Носіння окулярів належить до одного з основних правил, як захистити очі від сонця.

З 10 до 18 години, у період активного сонця, краще носити окуляри та панаму з широкими полями.

Активна робота на дачі може загострити вже наявні проблеми із зором. Іноді люди не здогадуються, що мають проблеми, тому слід щороку проходити обстеження в офтальмолога.

— Якщо ж у вас є глаукома чи високий ступінь короткозорості, треба звертатися до лікаря частіше, раз на півроку, — радить лікарка.

А ще в спеку обов’язково треба користуватися SPF-кремом. Читай, для чого він потрібен і як його обрати.

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