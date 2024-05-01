Лунный календарь рыболова на май 2024: какая рыба клюет и удачные дни для лова

Рыбалка в мае — сплошное удовольствие. Ведь погода уже теплая и комфортная, а комаров еще нет. Так что если ты готовишься к весенней рыбалке, не забудь проверить лунный календарь — какая рыба клюет в мае и в какие дни должен быть лучший лов. Делимся с тобой всем в нашем материале.

Календарь рыбака на май 2024

Для опытного рыбака нет благоприятных или неблагоприятных дней. Но хочется вернуться с уловом, а потому все способы для уверенности в этом подойдут. Лунный календарь рыбака на май указывает, что благоприятными будут следующие дни:

Лучший клев: 1, 17-18, 29-31 мая

Хороший клев: 12-16, 19, 26-28 мая

Средний клев: 2-4, 11, 20, 25 мая

Не будет клевать: 5-10, 21-24 мая

Все связано с фазами Луны, степенью освещения, временем восхода и заката, которые постоянно меняются. 1-7 мая будет убывающая Луна, 8 мая — новолуние, 9-22 мая — растущая Луна, а полнолуние приходится на 23 мая. С 23 числа и до конца мая будет убывающая Луна.

Сейчас также смотрят

Какая рыба клюет в мае

В мае начинают нерест пескарь, судак, голавль и подуст. Когда вода прогреется, начнут нерест также лещ и плотва. Во время нереста в реках и озерах рыбы ловятся хорошо, ведь много едят.

Выловить в мае можно плотву, сома, окуня и карасей. С донной удочкой у тебя точно будет улов.

Чтобы рыбалка была удачной, используй живца, маленьких лягушек, майских жуков, приманки с маслом и других насекомых.

Ловить утром можно окуня, язя и голавля, днем — карася и плотву, а к вечеру — язя и леща. Единственная проблема, которая может возникнуть у рыболовов в мае — высокий уровень воды. Лучшее время для рыбалки в мае — вечер.

Рыбачить лучше на песчаных отмелях, островках между растительностью, а также в местах, где хорошо видна рыба сверху.

Раньше мы рассказывали, как сушить рыбу — подборка способов.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.