Місячний календар риболова на травень 2024: яка риба клює і вдалі дні для вилову

Риболовля у травні — суцільне задоволення. Адже погода уже тепла і комфортна, а комарів ще немає. Тож якщо ти готуєшся до весняної риболовлі, не забудь перевірити місячний календар — яка риба клює у травні і в які дні має бути найкращий вилов. Ділимося з тобою всім у нашому матеріалі.

Календар риболовлі на травень 2024

Для досвідченого рибака немає сприятливих чи несприятливих днів. Але хочеться повернутися з виловом, а тому всі способи для певності в цьому підійдуть. Місячний календар рибака на травень вказує, що сприятливими будуть такі дні:

Найкращий кльов: 1, 17-18, 29-31 травня

Хороший кльов: 12-16, 19, 26-28 травня

Середній кльов: 2-4, 11, 20, 25 травня

Не клюватиме: 5-10, 21-24 травня

Усе повязано з фазами Місяця, ступенем освітлення, часом сходу та заходу, які постійно змінюються. 1-7 травня буде спадний Місяць, 8 травня — молодик, 9-22 травня — Місяць, що зростає, а повня припадає на 23 травня. З 23 числа і до кінця травня буде спадний Місяць.

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Яка риба клює у травні

У травні починають нерест піскар, судак, головень та підуст. Коли вода прогріється, почнуть нерест також лящ та плітка. Під час нересту в річках та озерах рибини добре ловляться, адже багато їдять.

Виловити у травні можна плітку, сома, окуня і карасів. З донною вудкою в тебе точно буде вилов.

Щоб риболовля була вдалою, використовуй живців, маленьких жабок, хрущів, приманки з олією та інших комах.

Ловити вранці можна окуня, язя і головня, вдень — карася та плітку, а надвечір — язя та ляща. Єдиною проблемою, яка може виникнути у риболовів у травні — високий рівень води. Найкращим часом для риболовлі у травні є вечір.

Рибалити краще на піщаних мілинах, острівцях між рослинністю, а також у місцях, де добре видно рибу згори.

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