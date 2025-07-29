Стиль жизни

Циклон karlheinz: какие регионы Украины накроют сильные ливни, шквалы и град

Богдана Макалюк, журналист сайта 29 июля 2025, 20:29
когда Украину накроет циклон Karlheinz
Циклон Karlheinz Фото Unsplash

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