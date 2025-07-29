Циклон karlheinz: какие регионы Украины накроют сильные ливни, шквалы и град

После сильной жары в Украину пришли сильные дожди и грозы. Это следствие сформировавшегося над Польшей циклона. Читай о сильных ливнях, шквалах и граде в Украине. Узнай, как долго это продлится, почему и в каких регионах Украины.

Сильные ливни в Украине: что известно о циклоне Karlheinz

Синоптик Наталья Диденко сообщила в своем Facebook, что в понедельник, 28 июля, Украина оказалась под влиянием сформировавшегося над Польшей циклона Karlheinz.

Согласно прогнозу Диденко, синоптические фронты принесут в западные регионы Украины ливни с грозами, шквалы и возможен даже град. Облачность охватит также Житомирскую, Винницкую, Киевскую, Черкасскую области и частично Черниговскую.

Какой будет погода в регионах Украины 28-31 июля 2025

Эта неделя демонстрирует существенные температурные контрасты между регионами: запад и север — умеренные дожди и прохлада, юг и восток — опасная жара. Планируй дела, учитывая резкие перемены и бери с собой удобную одежду, защиту от солнца или дождя.

Запад и север Украины: температура днем +23-29°C, ночью +14-19°C. Кроме дождей возможны сильные порывы ветра, град, грозы.

Центральные области (включая Киев и Черкасскую область): жара до +30-35°C. В Киеве температура будет около +25-28°C, но будут грозы и локальные сильные ливни с порывистым ветром до 15-20 м/с.

Юго-восток и Днепропетровская область: жара сохранится до +32-39°C, без осадков.

Восток Украины: также сухая и горячая погода, дневная температура +30-33°C.

Винницкая, Полтавская области: комфортные условия — +25-30°C днем.

В Киеве в понедельник были облачные периоды с периодическими дождями и грозами. Во вторник температура снова поднимется до +34°C с высокой влажностью — это сложные условия для людей с сердечно-сосудистыми или дыхательными проблемами.

Значительное облегчение погодных условий прогнозируется в конце июля — примерно 30-31 июля.

В западной части Украины слабая жара уже идет на убыль, однако на юге сохранится тепло до +36-38°C — такая погода продлится несколько дней.

Советы в непогоду

В регионах со штормовой погодой нужно иметь под рукой зонтики или дождевики — дождь может прийти резко и интенсивно. В жарких областях нужно носить головные уборы, пить больше воды, избегать пребывания на солнце днем.

Во время сильной грозы нам еще в школе говорили всем выключать электроприборы и не сидеть в телефоне или за ноутбуком. Ранее мы рассказывали, можно ли сидеть в телефоне во время грозы. Ответ удивит.

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