Циклон karlheinz: какие регионы Украины накроют сильные ливни, шквалы и град

Циклон Karlheinz Фото Unsplash После сильной жары в Украину пришли сильные дожди и грозы. Это следствие сформировавшегося над Польшей циклона. Читай о сильных ливнях, шквалах и граде в Украине. Узнай, как долго это продлится, почему и в каких регионах Украины. Сильные ливни в Украине: что известно о циклоне Karlheinz Синоптик Наталья Диденко сообщила в своем Facebook, что в понедельник, 28 июля, Украина оказалась под влиянием сформировавшегося над Польшей циклона Karlheinz. Согласно прогнозу Диденко, синоптические фронты принесут в западные регионы Украины ливни с грозами, шквалы и возможен даже град. Облачность охватит также Житомирскую, Винницкую, Киевскую, Черкасскую области и частично Черниговскую.Какой будет погода в регионах Украины 28-31 июля 2025 Эта неделя демонстрирует существенные температурные контрасты между регионами: запад и север — умеренные дожди и прохлада, юг и восток — опасная жара. Планируй дела, учитывая резкие перемены и бери с собой удобную одежду, защиту от солнца или дождя. Читать по теме Погода в Киеве в августе 2025: повеет долгожданной прохладой Читай, что следует знать о погоде в Киеве в августе 2025 года. Запад и север Украины: температура днем +23-29°C, ночью +14-19°C. Кроме дождей возможны сильные порывы ветра, град, грозы. Центральные области (включая Киев и Черкасскую область): жара до +30-35°C. В Киеве температура будет около +25-28°C, но будут грозы и локальные сильные ливни с порывистым ветром до 15-20 м/с. Юго-восток и Днепропетровская область: жара сохранится до +32-39°C, без осадков. Восток Украины: также сухая и горячая погода, дневная температура +30-33°C. Винницкая, Полтавская области: комфортные условия — +25-30°C днем. В Киеве в понедельник были облачные периоды с периодическими дождями и грозами. Во вторник температура снова поднимется до +34°C с высокой влажностью — это сложные условия для людей с сердечно-сосудистыми или дыхательными проблемами. Значительное облегчение погодных условий прогнозируется в конце июля — примерно 30-31 июля. В западной части Украины слабая жара уже идет на убыль, однако на юге сохранится тепло до +36-38°C — такая погода продлится несколько дней. Советы в непогоду В регионах со штормовой погодой нужно иметь под рукой зонтики или дождевики — дождь может прийти резко и интенсивно. В жарких областях нужно носить головные уборы, пить больше воды, избегать пребывания на солнце днем. Во время сильной грозы нам еще в школе говорили всем выключать электроприборы и не сидеть в телефоне или за ноутбуком. Ранее мы рассказывали, можно ли сидеть в телефоне во время грозы. Ответ удивит. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Погода в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter