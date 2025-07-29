Циклон karlheinz: які регіони України накриють сильні зливи, шквали та град

Після сильної спеки в Україну прийшли сильні дощі та грози. Це наслідок циклону, що сформувався над Польщею. Читай про сильні зливи, шквали та град в Україні. Дізнайся, як довго це триватиме, чому та в яких регіонах України.

Сильні зливи в Україні: що відомо про циклон Karlheinz

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила у своєму Facebook, що у понеділок, 28 липня, Україна опинилася під впливом циклону Karlheinz, що сформувався над Польщею.

Згідно з прогнозом Діденко, синоптичні фронти принесуть до західних регіонів України зливи з грозами, шквали та навіть можливий град. Хмари охоплять також Житомирську, Вінницьку, Київську, Черкаську області та частково Чернігівщину.

Якою буде погода у регіонах України 28-31 липня 2025

Цей тиждень демонструє суттєві температурні контрасти між регіонами: захід і північ — помірні дощі і прохолода, південь і схід — небезпечна спека. Плануй справи, враховуючи різкі зміни і тримай під рукою зручний одяг, захист від сонця або дощу.

Захід і північ України: температура вдень +23-29°C, вночі +14-19°C. Окрім дощів — можливі сильні пориви вітру, град, грози.

Центральні області (включно з Києвом та Черкащиною): спека до +30-35°C. У Києві температура становитиме близько +25-28°C, але будуть грози та локальні сильні зливи з поривчастим вітром до 15‑20 м/с.

Південний схід і Дніпропетровщина: спека збережеться до +32-39°C, без опадів.

Схід України: також сухо та гаряче, денна температура +30-33°C.

Вінниччина, Полтавщина: комфортні умови — +25-30°C вдень.

У Києві в понеділок були хмарні періоди з періодичними дощами й грозами. У вівторок температура знову підніметься до +34 °C із високою вологістю — це складні умови для людей із серцево-судинними або дихальними проблемами.

Значне полегшення погодних умов прогнозують наприкінці липня — близько 30-31 липня.

У західній частині України слабка спека уже йде на спад, проте на півдні збережеться тепло до +36-38°C — така погода триватиме кілька днів.

Поради у негоду

У регіонах зі штормовою погодою треба поруч мати парасольки або дощовики — дощ може прийти різко й інтенсивно. У спекотних областях треба носити головні убори, пити більше води, уникати перебування на сонці вдень.

Під час сильної грози нам ще в школі усім казали вимикати електроприлади і не сидіти в телефоні чи за ноутбуком. Раніше ми розповідали, чи можна сидіти в телефоні під час грози. Відповідь здивує.

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