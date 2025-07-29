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Циклон karlheinz: які регіони України накриють сильні зливи, шквали та град

Богдана Макалюк, журналістка сайту 29 Липня 2025, 20:29
коли Україну накриє циклон Karlheinz
Циклон Karlheinz Фото Unsplash

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