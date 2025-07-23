Стиль життя

Погода у Києві в серпні 2025: повіє довгоочікуваною прохолодою

Богдана Макалюк, журналістка сайту 23 Липня 2025, 12:45
Погода у Києві в серпні 2025
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь