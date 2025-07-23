Погода у Києві в серпні 2025: повіє довгоочікуваною прохолодою

Люди активно шукають, якою буде погода в Києві в серпні 2025. Це варто знати, адже хтось планує відпочинок, хтось — святкування, а хтось — ділові зустрічі. Спека уже набридла українцям, хочеться трішки спаду температур. Але чи буде це? Читай у матеріалі.

Погода у Києві в серпні 2025

Погода в Києві у серпні 2025 принесе комфортний останній літній місяць із переважно помірною температурою та незначною кількістю опадів.

За даними сайту Wisemeteo, середня денна температура триматиметься на рівні +24-27°C, вночі — +16-18°C. На початку місяця буде трохи тепліше, із поступовим зниженням до кінця серпня.

У серпні опадів випаде більше, ніж в липні. Загалом у місяці варто очікувати 12 днів з дощами різної інтенсивності. При цьому відносна вологість буде низькою — менш як 50%. Але опади випадатимуть невеликими порціями.

Очікуються поодинокі дощі чи грозові дощі, найчастіше в першій і останній декадах місяця. Найбільш ймовірні дні дощів — 2-3, 9, 11-12, 17, 21, 24-28 числа. У підсумку кількість опадів складе приблизно 40-50 мм. Це і не занадто мало, і не рекордні показники, а дані, які відповідають середньостатистичним показникам.

У другій половині місяця нарешті з’явиться довгоочікувана прохолода.

Вдень варто очікувати того, що температура становитиме +23-25°C, а вночі — +15-17°C. Найхолоднішою буде ніч 31 серпня — 13°С.

Ближче до кінця місяця можливі ранкові тумани та короткі прохолодні хвилі, які сповіщатимуть про наближення осені.

Сонце сходитиме у серпні пізніше, ніж у червні-липні, і день поступово скорочуватиметься. Наприкінці місяця світловий день триватиме вже не більше ніж 13 годин. Проте завдяки сухій погоді й помірній температурі, серпень стане ідеальним часом для активного дозвілля, пікніків, подорожей чи відпочинку на природі.

Якщо плануєш пікнік або виїзд на природу, то варто уникати днів після грози, адже можливе скупчення комах.

Якщо тобі цікаво, що буде в інших регіонах України, то раніше ми розповідали про погоду у Хмельницькому в серпні 2025.

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