Стиль жизни

Погода в Киеве в августе 2025: повеет долгожданной прохладой

Богдана Макалюк, журналист сайта 23 июля 2025, 12:45
Погода в Киеве в августе 2025
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь