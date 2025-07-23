Погода в Киеве в августе 2025: повеет долгожданной прохладой

Люди активно ищут, какой будет погода в Киеве в августе 2025 года. Это стоит знать, ведь кто-то планирует отдых, кто-то — празднование, а кто-то — деловые встречи. Жара уже надоела украинцам, хочется немного спада температур. Но будет ли это? Читай в материале.

Погода в Киеве в августе 2025

Погода в Киеве в августе 2025 года принесет комфортный последний летний месяц с преимущественно умеренной температурой и небольшим количеством осадков.

По данным сайта Wisemeteo, средняя дневная температура будет держаться на уровне +24-27°C, ночью — +16-18°C. В начале месяца будет немного теплее, с постепенным понижением до конца августа.

В августе осадков будет больше, чем в июле. Всего в месяце следует ожидать 12 дней с дождями разной интенсивности. При этом относительная влажность будет низкой — менее 50%. Но осадков следует ожидать небольшими порциями.

Ожидаются единичные дожди или грозовые дожди, чаще всего в первой и последней декаде месяца. Наиболее вероятные дни дождей — 2-3, 9, 11-12, 17, 21, 24-28 числа. В результате количество осадков составит примерно 40-50 мм. Это и не слишком мало, и не рекордные показатели, а данные, соответствующие среднестатистическим показателям.

Во второй половине месяца наконец-то появится долгожданная прохлада.

Днем следует ожидать того, что температура будет +23-25°C, а ночью — +15-17°C. Самой холодной будет ночь 31 августа — 13°С.

Ближе к концу месяца возможны утренние туманы и короткие прохладные волны, извещающие о приближении осени.

Солнце будет сходить в августе позже, чем в июне-июле, и день будет постепенно сокращаться. В конце месяца световой день продлится уже не более 13 часов. Однако благодаря сухой погоде и умеренной температуре август станет идеальным временем для активного досуга, пикников, путешествий или отдыха на природе.

Если планируешь пикник или выезд на природу, то следует избегать дней после грозы, ведь возможно скопление насекомых.

Если тебе интересно, что будет в других регионах Украины, то ранее мы рассказывали о погоде в Хмельницком в августе 2025 года.

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