Аватар 4: когда мы увидим новый сезон на наших экранах

Аватар 4: когда ждать новый сезон

По официальным данным IMDb, мировая премьера Аватар 4 запланирована на 21 декабря 2029 года. В Украине, как и в большинстве европейских стран, фильм выйдет в тот же период — 20-21 декабря 2029 года, в зависимости от локальных дистрибьюторов.

Одной из самых интересных деталей Аватар 4 является значительное изменение временных рамок. Джеймс Кэмерон подтвердил, что в фильме произойдет скачок во времени на 6 лет.

Мы сняли часть четвертого фильма параллельно со второй и третьей частями, потому что наши юные актеры взрослеют. Мы видим их в начале фильма, а затем сюжет прерывается на шесть лет, и мы возвращаемся к ним уже взрослым.

, — отметил режиссер, как сообщает Variety.

Остальные материалы (после шестилетнего прыжка) будут сниматься в ближайшее время, после того, как треть пройдет свой путь в прокате. Четвертый фильм станет началом новой сюжетной арки для семьи Салли и народов Пандоры, которая логически завершится в пятой части, выход которой запланирован на 2031 год.

Аватар и Мишель Ео: в какой части появится актриса

Долгое время в сети ходили слухи, что звезда фильма Все всегда и одновременно Мишель Ео появится уже в третьей части. Однако сам Джеймс Кэмерон внес ясность: актриса дебютирует именно в Аватаре 4.

Мишель Ео сыграет ученого по имени доктор Карина Моуг.Ее роль описывают как ключевую для дальнейшего развития сюжета. Ожидается, что она вернется в пятой части франшизы.

Появление Ео во франшизе является одним из самых ожидаемых дополнений актерского состава, поскольку его персонаж будет представлять человеческую сторону конфликта и научные исследования на Пандоре.

Если планы не изменятся, Аватар 4 станет частью эпической саги, продолжающейся более 20 лет.

