Аватар 4: коли ми побачимо новий сезон на наших екранах

Фанати франшизи Аватар з нетерпінням чекають на четверту частину фільму Джеймса Кемерона. Читай у матеріалі, коли вийде 4 частина Аватара, чого можна очікувати у новому сезоні та що відомо про акторку Мішель Єо і чи буде вона в одній з частин Аватару.

Аватар 4: коли чекати новий сезон

За офіційними даними IMDb, світова прем’єра Аватар 4 запланована на 21 грудня 2029 року. В Україні, як і в більшості європейських країн, фільм вийде в той же період — 20-21 грудня 2029 року, залежно від локальних дистриб’юторів.

Однією з найцікавіших деталей Аватара 4 є значна зміна часових рамок. Джеймс Кемерон підтвердив, що у фільмі відбудеться стрибок у часі на 6 років.

Ми зняли частину четвертого фільму паралельно з другою та третьою частинами, тому що наші юні актори дорослішають. Ми бачимо їх на початку фільму, а потім сюжет переривається на шість років, і ми повертаємося до них уже дорослих

, — зазначив режисер, як повідомляє Variety.

Решта матеріалу (після шестирічного стрибка) буде зніматися найближчим часом, після того, як третя частина пройде свій шлях у прокаті. Четвертий фільм стане початком нової сюжетної арки для сім’ї Саллі та народів Пандори, яка логічно завершиться у п’ятій частині, вихід якої заплановано на 2031 рік.

Аватар та Мішель Єо: в якій частині з’явиться акторка

Довгий час у мережі ширилися чутки, що зірка фільму Все завжди і водночас Мішель Єо з’явиться вже у третій частині. Проте сам Джеймс Кемерон вніс ясність: акторка дебютує саме в Аватарі 4.

Мішель Єо зіграє науковця на ім’я доктор Каріна Моуг. Її роль описують як ключову для подальшого розвитку сюжету. Очікується, що вона також повернеться у п’ятій частині франшизи.

Поява Єо у франшизі є одним із найбільш очікуваних доповнень акторського складу, оскільки її персонаж представлятиме людську сторону конфлікту і наукові дослідження на Пандорі.

Якщо плани не зміняться, Аватар 4 стане частиною епічної саги, що триває понад 20 років.

