Кубок Билли Джин Кинг: Украина поднялась в топ-3 рейтинга сборных

Женская национальная сборная Украины установила новый исторический рекорд в командном рейтинге Кубка Билли Джин Кинг. Согласно данным BTU, украинская команда совершила стремительный рывок, поднявшись сразу на пять позиций и заняв третье место среди лучших теннисных наций мира.

Этот успех стал возможным благодаря уверенной победе над сборной Польши в рамках квалификационного раунда, что позволило нашим спортсменкам второй год гарантировать себе место в финальной части престижных соревнований.

Кубок Билли Джин Кинг: результат сборной Украины

Следует отметить, что предыдущий национальный рекорд был зафиксирован в конце 2025 года, когда после успешного выступления в финальном турнире и выхода в полуфинал украинки впервые в истории вошли в пятерку лидеров.

Настоящий результат подтверждает стабильность и высокий уровень украинской теннисной школы на глобальной арене. В настоящее время Украина опережает такие мощные теннисные государства, как США, Чехия и Испания, уступая только действующим лидерам рейтинга — сборным Италии и Великобритании.

Топ-10 обновленного рейтинга наций:

Италия – 1252.50 Великобритания – 1178.75 (+1) Украина – 1066.25 (+5) Испания – 1061.25 (+1) Чехия – 1037.50 (+1) США – 1021.25 (-4) Казахстан – 988.75 (+2) Канада – 921.25 (-4) Польша – 887.50 (-2) Япония – 868.75

Впереди украинских болельщиков ждет самая интересная часть сезона. Уже осенью, в период с 22 по 27 сентября сборная Украины будет бороться за главный трофей турнира в финальной части, который состоится в Шэньчжэне (Китай).

Высокая позиция в рейтинге обеспечивает нашей команде статус одного из лидеров во время предстоящей жеребьевки, дата которой будет объявлена ​​организаторами впоследствии.

