Кубок Билли Джин Кинг: Украина поднялась в топ-3 рейтинга сборных

Женская национальная сборная Украины установила новый исторический рекорд в командном рейтинге Кубка Билли Джин Кинг. Согласно данным BTU, украинская команда совершила стремительный рывок, поднявшись сразу на пять позиций и заняв третье место среди лучших теннисных наций мира.
Этот успех стал возможным благодаря уверенной победе над сборной Польши в рамках квалификационного раунда, что позволило нашим спортсменкам второй год гарантировать себе место в финальной части престижных соревнований.
Кубок Билли Джин Кинг: результат сборной Украины
Следует отметить, что предыдущий национальный рекорд был зафиксирован в конце 2025 года, когда после успешного выступления в финальном турнире и выхода в полуфинал украинки впервые в истории вошли в пятерку лидеров.
Настоящий результат подтверждает стабильность и высокий уровень украинской теннисной школы на глобальной арене. В настоящее время Украина опережает такие мощные теннисные государства, как США, Чехия и Испания, уступая только действующим лидерам рейтинга — сборным Италии и Великобритании.
Топ-10 обновленного рейтинга наций:
- Италия – 1252.50
- Великобритания – 1178.75 (+1)
- Украина – 1066.25 (+5)
- Испания – 1061.25 (+1)
- Чехия – 1037.50 (+1)
- США – 1021.25 (-4)
- Казахстан – 988.75 (+2)
- Канада – 921.25 (-4)
- Польша – 887.50 (-2)
- Япония – 868.75
Впереди украинских болельщиков ждет самая интересная часть сезона. Уже осенью, в период с 22 по 27 сентября сборная Украины будет бороться за главный трофей турнира в финальной части, который состоится в Шэньчжэне (Китай).
Высокая позиция в рейтинге обеспечивает нашей команде статус одного из лидеров во время предстоящей жеребьевки, дата которой будет объявлена организаторами впоследствии.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!