Кубок Біллі Джин Кінг: Україна піднялася у топ-3 рейтингу збірних

Жіноча національна збірна України встановила новий історичний рекорд у командному рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг. Згідно з даними BTU, українська команда здійснила стрімкий ривок, піднявшись одразу на п’ять позицій і посівши третє місце серед найкращих тенісних націй світу.

Цей успіх став можливим завдяки впевненій перемозі над збірною Польщі в межах кваліфікаційного раунду, що дозволило нашим спортсменкам другий рік поспіль гарантувати собі місце у фінальній частині престижних змагань.

Кубок Біллі Джин Кінг: результат збірної України

Варто зазначити, що попередній національний рекорд було зафіксовано наприкінці 2025 року, коли після успішного виступу у фінальному турнірі та виходу до півфіналу українки вперше в історії увійшли до п’ятірки лідерів.

Теперішній результат підтверджує стабільність та високий рівень української тенісної школи на глобальній арені. Наразі Україна випереджає такі потужні тенісні держави, як США, Чехія та Іспанія, поступаючись лише чинним лідеркам рейтингу — збірним Італії та Великої Британії.

Топ-10 оновленого рейтингу націй:

Італія – 1252.50 Велика Британія – 1178.75 (+1) Україна – 1066.25 (+5) Іспанія – 1061.25 (+1) Чехія – 1037.50 (+1) США – 1021.25 (-4) Казахстан – 988.75 (+2) Канада – 921.25 (-4) Польща – 887.50 (-2) Японія – 868.75

Попереду на українських вболівальників чекає найцікавіша частина сезону. Вже восени, у період із 22 по 27 вересня, збірна України боротиметься за головний трофей турніру у фінальній частині, що відбудеться у Шеньчжені (Китай).

Висока позиція в рейтингу забезпечує нашій команді статус одного з лідерів під час майбутнього жеребкування, дата якого буде оголошена організаторами згодом.

