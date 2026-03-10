Індіан-Веллс 2026: результати українських тенісисток на турнірі

Турнір серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі приніс українським вболівальникам змішані емоції. Лідери нашого тенісу, Еліна Світоліна та Марта Костюк, провели свої поєдинки третього кола, де досвід та холоднокровність стали вирішальними факторами на корті.

Поки одна українка впевнено крокує до рекордних показників сезону, інша змушена готувати валізи до Флориди після запеклого протистояння з представницею світової еліти.

Індіан-Веллс 2026: результати Еліни Світоліної

Перша ракетка України, яка наразі посідає 9-ту сходинку у світовому рейтингу, підтвердила статус фаворитки у матчі проти господарки корту Ешлін Крюгер. Попри те, що американка спробувала нав’язати свою гру на старті та повела з брейком, Світоліна швидко прочитала суперницю.

Еліна миттєво відігралася та завдяки бездоганній грі на задній лінії закрила першу партію. Другий сет став бенефісом українки — її домінація була тотальною, що відобразилося у фінальному рахунку 6:4, 6:2.

Цей успіх став для Еліни вже 17-ю перемогою у 2026 році. З початку сезону українка програла лише тричі, що робить її однією з найефективніших гравчинь у Турі на цей момент.

Попереду на Світоліну чекає чешка Катержина Синякова. Статистика їхніх особистих зустрічей виглядає обнадійливо: 4:0 на користь українки. Це дає всі шанси сподіватися на третій у кар’єрі чвертьфінал Еліни на цьому престижному турнірі.

Індіан-Веллс: як виступила Марта Костюк

Для Марти Костюк виступ на каліфорнійських кортах завершився поразкою від третьої ракетки світу Єлени Рибакіної. Поєдинок пройшов за сценарієм, де досвід суперниці взяв гору над емоціями українки.

Марта боролася до останнього, проте велика кількість невимушених помилок, зокрема сім подвійних за матч, не дозволила їй схилити чашу терезів на свій бік.

Найболючішим моментом зустрічі став другий сет. Костюк вела в рахунку 4:2 і мала чудову нагоду перевести гру у вирішальну партію. Проте Рибакіна вчасно зібралася і видала серію з чотирьох виграних геймів поспіль, завершивши матч двома сетами по 6:4.

Для Марти це була вже шоста зустріч із Рибакіною, і, на жаль, четверта поразка. Тепер друга ракетка України перемикає увагу на наступний великий турнір у Маямі, де матиме шанс реабілітуватися.

