Ты еще успеешь поймать хороший улов! Календарь рыболова на август 2023

Август — последний месяц лета, поэтому не упусти возможность насладиться летней рыбалкой. Ведь в августе еще может повезти с уловом, потому что рыба собирается в стаи и готовится к осени.

А чтобы рыбалка была удачной, нужно приготовить не только удочки и наживку, но и выбрать правильный день. Мы расскажем о лунном календаре рыбалки на август 2023 года.

Узнай, в какие дни лучше рыбачить в августе и какую рыбу лучше ловить.

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Календарь рыбалки на август 2023

Лучше клюет: 8-12, 20-26 августа

Хорошо клюет: 5-7, 13-14, 19, 27-29 августа

Плохо клюет: 2-4, 15, 17-18, 30 августа

Очень плохо клюет: 1, 16, 31

Какая рыба клюет в августе 2023

Если ты пробовал(-а) рыбалить в июле или июне и не имел(-а) большого улова, попробуй еще раз на том же месте в августе! Ведь в этом месяце рыба чувствует похолодание и готовится к осени, поэтому начинает активно питаться. Так что на том месте, где раньше была неудача, сейчас можно поймать много рыбы.

Преимущественно хороший улов леща и подлещика. Август — самый активный период питания для леща в течение года.

Кроме этого, в стае собираются плотва, густера и голавль. Так что лучше всего клюет в августе:

лещ;

плотва;

карп;

окунь;

судак;

сом.

Также следует отметить, что рыбу лучше ловить утром или вечером. В дневной период рыба клюет плохо. Еще желательно иметь с собой много разной наживки.

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