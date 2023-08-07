Ти ще встигнеш спіймати хороший улов! Календар риболова на серпень 2023

Серпень — останній місяць літа, тому не пропусти можливість насолодитися літньою рибалкою. Адже у серпні ще й може пощастити з уловом, бо риба збирається у зграї та готується до осені.

А щоб риболовля була вдалою, треба приготувати не лише вудочки та наживку, а й вибрати правильно день. Ми розповімо про місячний календар риболовлі на серпень 2023.

Дізнайся, у які дні краще рибалити у серпні та яку рибу краще ловити.

Зараз також дивляться

Календар риболовлі на серпень 2023

Найкраще клює: 8-12, 20-26 серпня

Добре клює: 5-7, 13-14, 19, 27-29 серпня

Погано клює: 2-4, 15, 17-18, 30 серпня

Дуже погано клює: 1, 16, 31

Яка риба клює у серпні 2023

Якщо ти пробував(-ла) рибалити у липні чи червні та не мав(-ла) великого улову, спробуй ще раз на тому самому місці у серпні! Адже у цьому місяці риба відчуває похолодання та готується до осені, тож починає активно харчуватися. Так, на тому місці, де раніше була невдача, зараз можна зловити багато риби.

Переважно хороший улов ляща та підлящика. Серпень — найактивніший період харчування для ляща протягом року.

Крім цього, у зграї збираються плітка, густера і головень. Тож найкраще клює у серпні:

лящ;

плітка;

короп;

окунь;

судак;

сом.

Також варто зазначати, що рибу краще ловити зранку або ввечері. В денний період риба клює погано. Ще бажано мати з собою багато різної наживки.

Часто, коли люди ловлять багато риби, вони її заморожують. Але, як потім швидко її розморозити, щоб не зіпсувати? Раніше ми розповідали, як швидко розморозити рибу.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!