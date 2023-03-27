Хочется экспериментов со стилем? Выбирай правильную дату: календарь стрижек на апрель 2023

Чтобы волосы были длинными и шелковистыми, за ними нужно правильно ухаживать, своевременно подстригать кончики и обогащать витаминами. Но делать это нужно в благоприятные дни. Мы расскажем об удачных датах для стрижки в апреле.

Фазы Луны влияют на живые организмы на Земле, на их поведение и рост. Поэтому даже садоводы пользуются лунным посевным календарем. Рост наших волос также зависит от фазы Луны.

В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А на растущую Луну наши пряди непостоянны, они быстро растут и не держат форму.

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Фазы Луны в апреле 2023

Растущая месяц: 1–5, 21–30 апреля.

Полнолуние: 6 апреля.

Убывающая Луна: 7–19 апреля.

Молодая Луна: 20 апреля.

Календарь стрижек на апрель 2023

Чтобы волосы были послушными и быстро отрастали, нужно выбирать благоприятные дни для процедур.

Удачные даты для стрижки в апреле 2023: 1, 2, 4, 5, 10, 21, 26, 29;

Неудачные даты для стрижки в апреле 2023: 6, 7, 9, 13, 16, 19, 20, 27, 30.

Удачные даты для смены имиджа в апреле 2023

1 апреля удачный день, чтобы постричься, даже если планируешь только подровнять кончики.

Если сделать новую прическу 2 апреля, то стрижка будет дольше сохранять свой вид, это также касается и покраски.

4 апреля лучше отдать предпочтение окрашиванию волос в новый цвет.

5 апреля последний день растущей фазы Луны. Поэтому можно успеть еще подстричь кончики.

10 апреля можно экспериментировать с волосами, как пожелаешь: стричь, красить, делать новую укладку.

Если подстричь волосы 21 апреля, то они будут долго сохранять естественный здоровый блеск и выглядеть ухоженными даже при малейших манипуляциях.

26 апреля лучшим решением будет подстричь секущиеся кончики.

29 апреля — хоть календарный месяц подходит к концу, но Луна растет. Поэтому это удачное время для перемен, успей записаться к парикмахеру и подстричь свои волосы.

Ранее мы рассказывали, как отрастить волосы. О действенных методах, которые не повредят, читай по ссылке.

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