Хочется экспериментов со стилем? Выбирай правильную дату: календарь стрижек на апрель 2023

Чтобы волосы были длинными и шелковистыми, за ними нужно правильно ухаживать, своевременно подстригать кончики и обогащать витаминами. Но делать это нужно в благоприятные дни. Мы расскажем об удачных датах для стрижки в апреле.
Фазы Луны влияют на живые организмы на Земле, на их поведение и рост. Поэтому даже садоводы пользуются лунным посевным календарем. Рост наших волос также зависит от фазы Луны.
В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А на растущую Луну наши пряди непостоянны, они быстро растут и не держат форму.
Чтобы волосы были послушными и быстро отрастали, нужно выбирать благоприятные дни для процедур.
Удачные даты для стрижки в апреле 2023: 1, 2, 4, 5, 10, 21, 26, 29;
Неудачные даты для стрижки в апреле 2023: 6, 7, 9, 13, 16, 19, 20, 27, 30.
Ранее мы рассказывали, как отрастить волосы. О действенных методах, которые не повредят, читай по ссылке.
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