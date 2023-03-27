Хочеться експериментів зі стилем? Вибирай правильну дату: календар стрижок на квітень 2023

Щоб волосся було довгим та шовковистим, за ним треба правильно доглядати, своєчасно підстригати кінчики та збагачувати вітамінами. Але робити це треба у сприятливі дні. Ми розповімо про вдалі дати для стрижки у квітні.
Фази Місяця впливають на живих організмів на Землі, на їхню поведінку та ріст. Тому навіть садівники користуються місячним посівним календарем. Ріст нашого волосся також залежить від фази Місяця.
У спадний Місяць волосся довго зберігає форму після укладання і повільно росте. А коли Місяць зростає, то наші пасма непостійні, вони швидку ростуть та не тримають форму.
Щоб волосся було слухняним та швидко відростало, треба вибирати сприятливі дні для процедур.
Вдалі дати для стрижки у квітні 2023: 1, 2, 4, 5, 10, 21, 26, 29.
Невдалі дати для стрижки у квітні 2023: 6, 7, 9, 13, 16, 19, 20, 27, 30.
Раніше ми розповідали, як відростити волосся. Про дієві методи, які не зашкодять, читай за посиланням.
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