Хочеться експериментів зі стилем? Вибирай правильну дату: календар стрижок на квітень 2023

Щоб волосся було довгим та шовковистим, за ним треба правильно доглядати, своєчасно підстригати кінчики та збагачувати вітамінами. Але робити це треба у сприятливі дні. Ми розповімо про вдалі дати для стрижки у квітні.

Фази Місяця впливають на живих організмів на Землі, на їхню поведінку та ріст. Тому навіть садівники користуються місячним посівним календарем. Ріст нашого волосся також залежить від фази Місяця.

У спадний Місяць волосся довго зберігає форму після укладання і повільно росте. А коли Місяць зростає, то наші пасма непостійні, вони швидку ростуть та не тримають форму.

Зараз також дивляться

Фази Місяця у квітні 2023

Місяць, що зростає: 1–5, 21–30 квітня.

Повня: 6 квітня.

Спадний Місяць: 7–19 квітня.

Молодик: 20 квітня.

Календар стрижок на квітень 2023

Щоб волосся було слухняним та швидко відростало, треба вибирати сприятливі дні для процедур.

Вдалі дати для стрижки у квітні 2023: 1, 2, 4, 5, 10, 21, 26, 29.

Невдалі дати для стрижки у квітні 2023: 6, 7, 9, 13, 16, 19, 20, 27, 30.

Вдалі дати для зміни іміджу у квітні 2023

1 квітня — вдалий день, щоб постригтися, навіть якщо плануєш лише підрівняти кінчики.

Якщо зробити нову зачіску 2 квітня, то стрижка довше зберігатиме свій вигляд, це також стосується і фарбування.

4 квітня краще віддати перевагу фарбуванню волосся у новий колір.

5 квітня останній день фази Місяця, що зростає. Тому можна встигнути ще підстригти кінчики.

10 квітня можна експериментувати з волоссям, як забажаєш: стригти, фарбувати, робити нову укладку тощо.

Якщо підстригти волосся 21 квітня, то воно довго зберігатиме природній здоровий блиск та виглядатиме доглянутим навіть за найменших маніпуляцій.

26 квітня найкращим рішенням буде підстригти посічені кінчики.

29 квітня — хоч календарний місяць добігає кінця, але Місяць зростає. Тому це вдалий час для змін, встигни записатися до перукаря та підстригти своє волосся.

Раніше ми розповідали, як відростити волосся. Про дієві методи, які не зашкодять, читай за посиланням.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!