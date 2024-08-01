Лунный календарь стрижек на август 2024: время для восстановления волос

Незаметно подкрался август! Если за лето твои волосы потеряли свой блестящий и здоровый вид, нужно это срочно исправлять. В этом месяце будет несколько удачных дней для стрижки и окрашивания волос. Рассказываем о лунном календаре стрижек на август 2024.

Фазы Луны в августе 2024

Убывающая Луна: 1-3 августа;

Новолуние: 4 августа;

Растущая Луна: 5-18 августа, 20-31 августа;

Полнолуние: 19 августа.

Лунный календарь стрижек на август 2024

Благоприятные дни для стрижек и окрашивания волос в августе: 5-8, 10, 17, 24, 31 августа.

Эти дни будут максимально благоприятны для работы с волосами. А еще тебе могут понадобиться советы, как сделать волосы более густыми.

Неблагоприятные дни для работы с волосами в августе: 2, 23, 30 августа.

В эти дни лучше не проводить никаких процедур с волосами. Из-за убывающей Луны у тебя может ухудшиться восприятие прически, общее настроение. Так что отложи эксперименты на другие дни.

Благоприятные дни для стрижки по лунному календарю в августе 2024

5-8 августа

Это самые удачные дни, если ты хочешь подстричься в начале августа. В период с 5 по 8 августа стрижка поможет улучшить состояние волос, увеличить его густоту. Удачными эти дни будут и для укладок, тонирования и обесцвечивания волос. Лучше не делать химические завивки.

6 августа можно работать с сединой. 7 — посетить оздоровительные процедуры и сделать домашние маски. Кстати, как сделать маску для волос из натуральных ингредиентов, мы тоже рассказывали. А 8 августа еще подойдет для процедур по уменьшению выпадения волос.

10 августа

10 августа можно смело идти к мастеру на укладку или уход. Не стоит окрашивать пряди или кардинально менять образ. Этот день для ухода и небольших изменений.

17 августа

Растущая луна может положительно повлиять на твою новую стрижку. Если подстричься в этот период, волосы могут начать быстрее расти. Это отличная возможность избавиться от секущихся кончиков. Можно делать процедуры против выпадения волос, например мезотерапию.

24 августа

Хоть это период убывающей Луны, именно в этот день стрижка может подарить тебе приподнятое настроение, улучшить состояние волос. Можно делать процедуры по осветлению волос, работать с сединой. Уход в этот день будет эффективным.

31 августа

Идеальный день для окрашивания и стрижки волос. Также он подходит для тонирования, обесцвечивания, укладок и химических завивок. Стрижка может улучшить твое настроение и подарить положительную энергию.

Раньше мы рассказывали, как самостоятельно покрасить волосы.

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