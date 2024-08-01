Місячний календар стрижок на серпень 2024: час для відновлення волосся

Непомітно підкрався серпень! Якщо за літо твоє волосся втратило свій блискучий і здоровий вигляд, потрібно це терміново виправляти. Цього місяця буде кілька вдалих днів для стрижки та фарбування волосся. Розповідаємо про місячний календар стрижок на серпень 2024.

Фази Місяця у серпні 2024

Спадний Місяць: 1-3 серпня;

Молодик: 4 серпня;

Місяць, що зростає: 5-18 серпня, 20-31 серпня;

Повня: 19 серпня.

Місячний календар стрижок на серпень 2024

Сприятливі дні для стрижок та фарбування волосся у серпні: 5-8, 10, 17, 24, 31 серпня.

Ці дні будуть максимально сприятливими для роботи з волоссям. А ще тобі можуть знадобитися поради, як зробити волосся густішим.

Несприятливі дні для роботи з волоссям у серпні: 2, 23, 30 серпня.

У ці дні краще не проводити жодних процедур із волоссям. Через спадний Місяць в тебе може погіршитися сприйняття зачіски, загальний настрій. Тож відклади експерименти на інші дні.

Сприятливі дні для стрижки за місячним календарем у серпні 2024

5-8 серпня

Це найбільш вдалі дні, якщо ти хочеш підстригтися на початку серпня. У період з 5 по 8 серпня стрижка допоможе покращити стан волосся, збільшити його густоту. Вдалими ці дні будуть і для укладок, тонування та виведення кольору. Краще не робити хімічні завивки.

6 серпня можна працювати із сивиною. 7 — відвідати оздоровчі процедури та зробити домашні маски. До речі, як зробити маску для волосся з натуральних інгредієнтів, ми теж розповідали. А 8 серпня ще підійде для процедур для зменшення випадіння волосся.

10 серпня

10 серпня можна сміливо йти до майстра на укладку чи догляд. Не варто фарбувати пасма чи кардинально змінювати образ. Цей день для догляду та невеликих змін.

17 серпня

Місяць, що зростає, може позитивно вплинути на твою нову стрижку. Якщо підстригтися в цей період, волосся може почати швидше рости. Це чудова можливість позбутися посічених кінчиків. Можна робити процедури проти випадіння волосся, наприклад, мезотерапію.

24 серпня

Хоча це період спадного Місяця, саме в цей день стрижка може подарувати тобі піднесений настрій, покращити стан волосся. Можна робити процедури з висвітлення волосся, працювати з сивиною. Догляд у цей день буде ефективним.

31 серпня

Ідеальний день для фарбування та підстригання волосся. Також він підходить для тонування, виведення кольору, укладок і хімічних завивок. Стрижка може покращити твій настрій і подарувати позитивну енергію.

Раніше ми розповідали, як самостійно пофарбувати волосся.

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