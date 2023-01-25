Планирование — залог успеха: лунный календарь удачных дней на февраль 2023

Ежедневно Луна меняет свое положение, а это значит, что люди, подверженные влиянию планет и космоса, могут планировать важные дела заранее. Ориентируйся на фазы Луны и благоприятные дни, чтобы все дела и отдых удались на славу. Вікна подготовили для тебя лунный календарь удачных дней на февраль 2023.

Фазы Луны в феврале 2023

1–4 и 21–28 февраля — растущая Луна.

5 февраля — полнолуние.

6–19 февраля — убывающая Луна.

20 февраля — новолуние.

Лунный календарь удачных дней на февраль 2023

Благоприятные дни : 1, 4, 7, 15, 18, 25, 26 февраля.

: 1, 4, 7, 15, 18, 25, 26 февраля. Неблагоприятные дни: 2, 5, 8, 9, 16, 19, 20, 22, 24, 28 февраля.

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Удачные дни в феврале 2023

Наиболее удачных дней по фазам Луны в феврале 2023 года аж семь! Они коснутся всех сфер жизни, поэтому запланируй что-то интересное и важное, чтобы все получилось так, как ты хочешь.

Лунный календарь на 1 февраля

Этот день предназначен для энергичных и быстрых дел. Они не будут нуждаться в большом количестве внимания и концентрации. Все будет выходить удачно и быстро. Благоприятный день для работы с деньгами.

Лунный календарь на 4 февраля

Отличный день для новых свершений, а еще для культурного отдыха. Посети театр или кино. Если ты зарабатываешь в этой сфере, это будет прибыльный день.

Лунный календарь на 7 февраля

Удачный день для кропотливой работы, особенно с ценными бумагами, деталями, информацией. Если подойти к делам серьезно, получишь хороший результат.

Лунный календарь на 15 февраля

В этот день лучше всего решать проблемы в государственных органах, с законом, организациями и предприятиями. Если ты собираешься в командировку, она пройдет легко.

Лунный календарь на 18 февраля

Благоприятный день для сборов команды и творческой деятельности. Полезно изучать что-нибудь новое, особенно технологии. Можно заниматься делами недвижимости и документов.

Лунный календарь на 25–26 февраля

Дни материальной стабильности, подходящие для крупных финансовых операций, купли-продажи недвижимости и ценных вещей. Перебори внутреннее желание лениться и айда к делам.

Неудачные дни в феврале 2023

Неудачных дней в феврале для новых начинаний посещения врача и отдыха будет много. Поэтому проверь, не мешает ли это твоим планам, и при необходимости измени их, если есть что-то очень важное.

Лунный календарь на 2 февраля

Не бери и не давай деньги взаймы, иначе будут проблемы с их возвращением. Внимательно относись к родным и близким, чтобы их не обидеть.

Лунный календарь на 5 февраля

В этот день может появиться склонность к опасным авантюрам, поэтому отложи важные дела, особенно финансовые, чтобы не потерять, что имеешь.

Лунный календарь на 8–9 февраля

Работа потребует вдумчивости и концентрации. Могут возникнуть неожиданные проблемы. Лучше всего не посещать людные места и остаться дома.

Лунный календарь на 16 февраля

Тяжелый день. Лучше потратить его на обдумывание жизни, выбросить все лишнее и как можно меньше контактировать с людьми.

Лунный календарь на 19–20 февраля

В этот день у тебя может быть мало сил для работы и других дел. Следи за здоровьем и занимайся рутиной.

Лунный календарь на 22 февраля

Могут возникнуть конфликты с родными и близкими. Старайся не думать о негативном и не делиться им с окружением.

Лунный календарь на 24 февраля

Учитывай собственные границы и принципы, не позволяй кому-то их уничтожать. Обращай внимание на еду и сроки годности.

Лунный календарь на 28 февраля

В этот день может возникнуть желание переключиться на что-нибудь другое. Не бери важных и больших дел, занимайся чем-нибудь простым и понятным для тебя.

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