Планування — запорука успіху: місячний календар вдалих днів на лютий 2023

Щодня Місяць змінює своє положення, а це означає, що люди, які піддаються впливу планет і космосу, можуть планувати важливі справи заздалегідь. Орієнтуйся на фази Місяця та сприятливі дні, щоб усі справи і відпочинок вдалися на славу. Вікна підготували для тебе місячний календар вдалих днів на лютий 2023.

Фази Місяця у лютому 2023

1–4 і 21–28 лютого — зростаючий Місяць.

5 лютого — повня.

6–19 лютого — спадний Місяць.

20 лютого — молодик.

Місячний календар вдалих днів на лютий 2023

Сприятливі дні: 1, 4, 7, 15, 18, 25, 26 лютого.

1, 4, 7, 15, 18, 25, 26 лютого. Несприятливі дні: 2, 5, 8, 9, 16, 19, 20, 22, 24, 28 лютого.

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Вдалі дні в лютому 2023

Найбільш вдалих днів за фазами Місяця в лютому 2023 аж сім! Вони торкнуться всіх сфер життя, тому заплануй щось цікаве і важливе водночас, щоб усе вийшло так, як ти хочеш.

Місячний календар на 1 лютого

Цей день призначений для енергійних та швидких справ. Вони не потребуватимуть великої кількості уваги та концентрації. Все виходитиме вдало і швидко. Сприятливий день для роботи з фінансами.

Місячний календар на 4 лютого

Чудовий день для нових звершень, а ще для культурного відпочинку. Відвідай театр чи кіно. Якщо ти заробляєш у цій сфері, це буде прибутковий день.

Місячний календар на 7 лютого

Вдалий день для кропіткої роботи, особливо з цінними паперами, деталями, інформацією. Якщо підійти до справ серйозно, отримаєш добрий результат.

Місячний календар на 15 лютого

У цей день найкраще розв’язувати проблеми в державних органах, із законом, організаціями та підприємствами. Якщо ти збираєшся у відрядження, воно пройде легко.

Місячний календар на 18 лютого

Сприятливий день для зборів командою та творчої діяльності. Корисно вивчати щось нове, особливо технології. Можна займатися справами нерухомості та документів.

Місячний календар на 25–26 лютого

Дні матеріальної стабільності, які підходять для великих фінансових операцій, купівлі-продажу нерухомості та цінних речей. Перебори внутрішнє бажання лінуватися і гайда до справ.

Невдалі дні в лютому 2023

Невдалих днів у лютому для нових починань, відвідування лікаря та відпочинку буде багато. Тому перевір, чи не заважає це твоїм планам, і за потреби зміни їх, якщо є щось дуже важливе.

Місячний календар на 2 лютого

Не бери і не давай гроші в борг, інакше будуть проблеми з їх поверненням. Уважно стався до рідних і близьких, щоб їх не образити.

Місячний календар на 5 лютого

У цей день може виявитися схильність до небезпечних авантюр, тому відклади важливі справи, особливо фінансові, щоб не втратити, що маєш.

Місячний календар на 8–9 лютого

Робота потребуватиме вдумливості та концентрації. Можуть виникнути неочікувані проблеми. Найкраще не відвідувати людних місць і залишитися вдома.

Місячний календар на 16 лютого

Важкий день. Найкраще витратити його на обдумування життя, викинути все зайве і якомога менше контактувати з людьми.

Місячний календар на 19–20 лютого

У цей день в тебе може бути мало сил для роботи та інших справ. Слідкуй за здоров’ям і займайся рутиною.

Місячний календар на 22 лютого

Можуть виникнути конфлікти з рідними та близькими. Старайся не думати про негативне та не ділитися ним з оточенням.

Місячний календар на 24 лютого

Зважай на власні кордони та принципи, не дозволяй комусь їх нищити. Звертай увагу на їжу та терміни придатності.

Місячний календар на 28 лютого

У цей день може виникнути бажання перемикнутися на щось інше. Не бери важливих і великих справ, займайся чимось простим і зрозумілим для тебе.

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