Антициклон отступает: как атлантический воздух изменит погоду в Украине уже с 9 марта

Метеорологическая весна в Украине уже началась в отдельных регионах, в частности Черкасской, однако полноценное весеннее тепло пока остается сдержанным. Сейчас над страной царит европейский антициклон, обеспечивающий солнечные дни, но в то же время удерживающий прохладу из-за северных ветров на своей периферии.

Это обуславливает значительные температурные контрасты: морозные ночи сменяются ласковым солнечным теплом днем, что способствует медленному таянию снега и постепенному развитию весеннего половодья на реках без резких подтоплений.

Без осадков до 20 марта: прогноз погоды на первый по-настоящему весенний месяц

Как отметил начальник Черкасского областного центра гидрометрологии Виталий Простигань, в ближайшие дни существенных изменений в погодных условиях не предусматривается. В частности, сегодня, в пятницу, 6 марта, из-за влияния восточных атмосферных процессов возможно временное увеличение облачности, а в некоторых районах может выпасть незначительный снег. Однако этот период кратковременного похолодания быстро пройдет.

Уже с началом новой рабочей недели, от 9 марта, в Украину начнет заходить гораздо теплее воздух. Под напором циклона из южной Атлантики антициклон отступит на восток, что принесет существенное повышение температуры: ночью ожидается +2…+7°C, а днем ​​столбики термометров будут показывать комфортные +8…+13°C.

Важной новостью для планирования работ под открытым небом является то, что по меньшей мере до 20 марта рассчитывать на существенные осадки не стоит. Март 2026 года продолжает демонстрировать свой контрастный характер, который характерен для этого переходного месяца.

Средняя температура первого месяца весны может существенно колебаться: например, в прошлом году март был довольно теплым со средним показателем +7°C, в то время как в истории наблюдений зафиксированы и аномальные морозы до -8°C. Текущий прогноз обещает постепенное, но уверенное господство весны уже на следующей неделе.

