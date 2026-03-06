Стиль жизни

Антициклон отступает: как атлантический воздух изменит погоду в Украине уже с 9 марта

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 06 марта 2026, 16:00 2 мин.
метеорологическая весна 2026
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь