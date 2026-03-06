Антициклон відступає: як атлантичне повітря змінить погоду в Україні вже з 9 березня

Метеорологічна весна в Україні вже розпочалася в окремих регіонах, зокрема на Черкащині, проте повноцінне весняне тепло поки залишається стриманим. Зараз над країною панує європейський антициклон, який забезпечує сонячні дні, але водночас утримує прохолоду через північні вітри на своїй периферії.

Це зумовлює значні температурні контрасти: морозні ночі змінюються лагідним сонячним теплом удень, що сприяє повільному таненню снігу та поступовому розвитку весняної повені на річках без різких підтоплень.

Без опадів до 20 березня: прогноз погоди на перший по-справжньому весняний місяць

Як зазначив начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Простигань, найближчими днями суттєвих змін у погодних умовах не передбачається. Зокрема, сьогодні, у п’ятницю 6 березня, через вплив східних атмосферних процесів можливе тимчасове збільшення хмарності, а в деяких районах може випасти незначний сніг. Проте цей період короткочасного похолодання швидко мине.

Вже з початком нового робочого тижня, від 9 березня, в Україну почне заходити значно тепліше повітря. Під натиском циклону з південної Атлантики антициклон відступить на схід, що принесе суттєве підвищення температури: вночі очікується +2…+7°C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть комфортні +8…+13°C.

Важливою новиною для планування робіт просто неба є те, що щонайменше до 20 березня розраховувати на істотні опади не варто. Березень 2026 року продовжує демонструвати свою контрастну вдачу, яка є характерною для цього перехідного місяця.

Середня температура першого місяця весни може суттєво коливатися: наприклад, минулого року березень був доволі теплим із середнім показником +7°C, тоді як в історії спостережень зафіксовані й аномальні морози до -8°C. Поточний прогноз обіцяє поступове, але впевнене панування весни вже з наступного тижня.

