Снова мокрые тапочки! Могут ли коты обижаться и мстить хозяевам

Случайно наступаешь коту на хвост, а он демонстративно обижается и уходит в другой конец комнаты? Эту картину наблюдали чуть ли не все пет-перенты хотя бы раз.

Считается, что негативная реакция кошек возникает при дискомфорте, опасности или угрозе. Мы думаем, что если довести животное до точки кипения, то можно попрощаться с новым диваном, обоями или тапками.

Впрочем, их реакция может указывать на совсем другое. Умеют ли кошки вообще обижаться на людей? УП.Життя заглянули в загадочный кошачий мозг вместе с зоопсихологом Соней Вонс и доктором ветеринарных наук, профессором Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Валентином Карповским.

Как устроен мозг кота

Валентин Карповский утверждает, что и человеческий, и кошачий мозг состоит из переднего, среднего и заднего мозга. У обоих хорошо развита лимбическая система, отвечающая за память и поведение.

Мозг кота меняет структуру и функции в результате прожитого опыта. Это позволяет ему адаптироваться к новым условиям.

Однако, если человеческий мозг весит 1300-1400 граммов, то мозг кота не превышает 20-30 граммов. Так что и нейронов в нем гораздо меньше.

Кроме того, кора головного мозга человека имеет извилины и борозды, что увеличивает количество нейронов и их связей. Это ключевое условие для сложных когнитивных функций.

У котов гораздо меньшая складчатость, что ограничивает их способность к сложному анализу.

Да, ваш кот никогда не напишет диссертацию, но его мозг построен так, как это необходимо именно ему, — говорит профессор.

Подытоживая, коты обладают ограниченной способностью к глубокому осознанию, не анализируют чужие поступки или эмоции. Они переживают их на инстинктивном уровне. Животное не может детально понять, почему испытывает уныние или помочь себе с тревогой.

Как коты проявляют эмоции

Кошки могут проявлять гнев, счастье, страх, удивление, отвращение и уныние. Однако это больше связано с инстинктами и физиологическими потребностями.

Ученые склоняются к мнению, что коты не испытывают обиды, вины или стыда. Главная причина — хвостатый не имеет самосознания, абстрактного мышления и социальных норм.

Их эмоции — это простые реакции на окружающий мир, отражающие общее состояние. Эти реакции, которые мы часто воспринимаем как эмоции, проявляются через язык тела и побуждают кошек действовать, – объясняет Соня Вонс.

Кошки способны различать, но не понимать человеческих эмоций. Животные учатся считывать язык тела, мимику и интонацию, но интерпретируют их с помощью собственного опыта.

Грусть или злость пет-перента коты могут воспринять как сигнал к возможным неприятностям. А вот радость как предвестник чего-нибудь хорошего, например, еды или игры.

— Это не обязательно так, потому что все зависит от человека и от контекста ситуации. Но их понимание основывается на причинно-следственных связях и простых понятиях, а не на глубоком осознании наших переживаний.

Если коты не обижаются, то почему так реагируют

Соня Вонс утверждает, что мы сами приписываем котам те состояния, которые можем испытывать. Это явление называется антропоморфизмом.

В случае подобного дискомфорта мы бы обиделись, так что проектируем эту эмоцию и на кота. Однако люди социальные существа и именно это формирует наши эмоции.

— Мы ощущаем обиду или ревность сквозь призму социума: правил, собственных ожиданий, сравнений, конкуренции и т.д. Коты не испытывают такого же сложного социального давления, не анализируют намерения и действия других, как это делаем мы.

Коты тоже являются социальным видом, но их реакции основаны на собственных нуждах и инстинктах.

Злопамятны ли коты

Котам не присуща злопамятность, их поведение базируется на инстинкте самосохранения. Кошки быстро и надолго запоминают негативную ситуацию, для этого им достаточно пережить ее один раз.

Кот не дурак, он понимает, что это подвергает его опасности, и поэтому будет пытаться избежать ее в будущем.

— Коты, в отличие от людей, не склонны давать второй шанс. Если он с первого раза осознал, что кто-то потенциально опасен, то будет руководствоваться этим выводом, — объясняет зоопсихолог.

Помочиться в тапке или подрать диван — месть или нет

Валентин Карповский добавляет, что у котов нет сложных когнитивных способностей, чтобы планировать месть или понимать, что такое справедливость.

Опять же их главная мотивация к таким действиям — инстинкты, ассоциации и реакция на условия, в которых они живут.

Эти действия могут быть реакцией на стресс, дискомфорт, страх или попыткой общения. Сюда можно отнести:

метить территорию или мочиться вне лотка. Кот через это действия может выражать тревогу;

царапать мебель. Если это происходит после повышения голоса со стороны владельца, это действие может стать методом справиться с фрустрацией;

игнорировать или избегать владельцев: если это происходит после купания или визита к ветеринару, это не обида, а страх, дискомфорт или защитная реакция;

проявлять агрессию: это может быть следствием страха или боли.

