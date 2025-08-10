Знов мокрі капці! Чи можуть коти ображатися і мститися господарям

Випадково наступаєш коту на хвіст, а він демонстративно ображається і йде в інший кінець кімнати? Цю картину спостерігали ледь не всі пет-перенти хоча б раз.

Вважається, що негативна реакція котів виникає у разі дискомфорту, небезпеки чи загрози. Ми думаємо, що якщо довести тварину до точки кипіння, то можна попрощатися з новим диваном, шпалерами або капцями.

Втім, їхня реакція може вказувати геть на інше. А чи вміють коти взагалі ображатися на людей? УП.Життя зазирнули в загадковий котячий мозок разом зоопсихологинею Сонею Вонс і доктором ветеринарних наук, професором Національного університету біоресурсів та природокористування України Валентином Карповським.

Як влаштований мозок кота

Валентин Карповський стверджує, що і людський, і котячий мозок складається з переднього, середнього та заднього мозку. В обох гарно розвинена лімбічна система, що відповідає за пам’ять та поведінку.

Мозок кота змінює структуру та функції внаслідок прожитого досвіду. Це дозволяє йому адаптуватися до нових умов.

Проте якщо людський мозок важить 1300-1400 грамів, то мозок кота не перевищує 20-30 грамів. Тож і нейронів у ньому набагато менше.

Окрім того, кора головного мозку людини має звивини та борозни, що збільшує кількість нейронів та їхніх зв’язків. Це є ключовою умовою для складних когнітивних функцій.

Коти мають набагато меншу складчастість, що обмежує їхню здатність до складного аналізу.

Так, ваш кіт ніколи не напише дисертацію, але його мозок побудований так, як це необхідно саме йому, — говорить професор.

Підсумовуючи, коти мають обмежену здатність до глибокого усвідомлення, не аналізують чужі вчинки чи емоції. Вони переживають їх на інстинктивному рівні. Тварина не може детально зрозуміти, чому відчуває смуток або допомогти собі з тривогою.

Як коти проявляють емоції

Коти можуть виявляти гнів, щастя, страх, здивування, огиду та смуток. Проте це більше пов’язано з інстинктами й фізіологічними потребами.

Науковці схиляються до думки, що коти не відчувають образ, провини чи сорому. Головна причина — хвостаті не мають самосвідомості, абстрактного мислення та соціальних норм.

Їхні емоції — це прості реакції на навколишній світ, що відображають загальний стан. Ці реакції, які ми часто сприймаємо як емоції, проявляються через мову тіла і спонукають котів діяти, — пояснює Соня Вонс.

Коти здатні розрізняти, але не розуміти людські емоції. Тварини вчаться зчитувати мову тіла, міміку та інтонацію, але інтерпретують їх за допомогою власного досвіду.

Сум чи злість пет-перента коти можуть сприйняти як сигнал до можливих неприємностей. А от радість як передвісник чогось хорошого, наприклад, їжі чи гри.

— Це не обов’язково так, бо все залежить від людини й контексту ситуації. Але їхнє розуміння ґрунтується на причинно-наслідкових зв’язках і простих поняттях, а не на глибокому усвідомленні наших переживань.

Якщо коти не ображаються, то чому так реагують

Соня Вонс стверджує, ми самі приписуємо котам ті стани, які можемо відчувати. Це явище називається антропоморфізм.

У разі подібного дискомфорту ми б образилися, тож проектуємо цю емоцію і на кота. Проте люди — соціальні істоти й саме це формує наші емоції.

— Ми відчуваємо образу чи ревнощі крізь призму соціуму: правил, власних очікувань, порівнянь, конкуренції тощо. Коти не відчувають такого ж складного соціального тиску, не аналізують наміри та дії інших, як це робимо ми.

Коти теж є соціальним видом, але їхні реакції засновані на власних потребах та інстинктах.

Чи злопам’ятні коти

Котам не притаманна злопам’ятність, їхня поведінка базується на інстинкті самозбереження. Коти швидко та надовго запам’ятовують негативну ситуацію, для цього їм достатньо пережити її один раз.

Кіт не дурень, він розуміє, що це наражає його на небезпеку, і тому намагатиметься уникнути її в майбутньому.

— Коти, на відміну від людей, не схильні давати “другий шанс”. Якщо він з першого разу усвідомив, що хтось є потенційно небезпечним, то буде керуватися цим висновком, — пояснює зоопсихологиня.

Помочитись в капці чи подерти диван — помста чи ні

Валентин Карповський додає, що у котів немає складних когнітивних здібностей, щоб планувати помсту чи розуміти, що таке справедливість.

Знову ж таки, їхня головна мотивація до таких дій — інстинкти, асоціації та реакція на умови, у яких вони живуть.

Ці дії можуть бути є реакцією на стрес, дискомфорт, страх або спробою спілкування. Сюди можна віднести:

мітити територію або мочитися поза лотком. Кіт через цю дію може виражати тривогу;

дряпати меблі. Якщо це відбувається після підвищення голосу з боку господаря, ця дія може стати способом впоратися з фрустрацією;

ігнорувати або уникати власників: якщо це відбувається після купання чи візиту до ветеринара, це не образа, а страх, дискомфорт або захисна реакція;

проявляти агресію: це може бути наслідком страху чи болю.

