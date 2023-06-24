Если тебе не жалко свое авто: можно ли ездить на зимней резине летом

С наступлением тепла у автолюбителей много сезонных забот. Среди них смена шин, заправка кондиционера и прочее. Можно ли ездить на зимней резине летом — читай в материале.
Автомеханик Андрей Маценко считает, что в худшем случае может слезть протектор и выпадет колесо. Если нет шипов и протектор не высокий, то с небольшой скоростью в первые весенние месяцы ездить можно.
Однако, когда среднесуточная температура поднимается до +9°C (в апреле), наступает время менять шины. Это следует делать каждый год.
Есть два направления отличий:
По словам эксперта, прямого запрета на использование летом зимних шин нет, но своевременная их замена позволяет избежать лишних трат и неприятных ситуаций на дорогах, ведь езда становится не качественной. Часто из-за того, что водители не заменяют резину, происходит множество ДТП и аварий.
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