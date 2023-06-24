Если тебе не жалко свое авто: можно ли ездить на зимней резине летом

С наступлением тепла у автолюбителей много сезонных забот. Среди них смена шин, заправка кондиционера и прочее. Можно ли ездить на зимней резине летом — читай в материале.

Можно ли ездить на зимней резине летом и что может произойти при такой езде

Автомеханик Андрей Маценко считает, что в худшем случае может слезть протектор и выпадет колесо. Если нет шипов и протектор не высокий, то с небольшой скоростью в первые весенние месяцы ездить можно.

Однако, когда среднесуточная температура поднимается до +9°C (в апреле), наступает время менять шины. Это следует делать каждый год.

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Чем отличается зимняя и летняя резина

Есть два направления отличий:

приспособленность резиновой смеси протектора к определенной температуре;

приспособленность рисунка протектора к состоянию дорожного покрытия.

Почему нужно менять резину: основные моменты

Снижается безопасность движения. Состав резины для зимних шин разработан таким образом, чтобы хорошо обеспечить сцепление колес с дорожным покрытием, покрытым снегом, снежной кашей. Можно использовать эту резину при температурах выше нуля, но не больше +10°C. Ведь таким образом резина становится мягкой и сильно снижаются ее сцепляющие качества. При этом автомобилист замечает вялое рулевое управление, затруднения в разгоне. Тормозной путь значительно увеличивается. Использование зимней резины летом увеличивает расход. То есть деньги идут на поддержку и эксплуатацию автомобиля. Повышаются расходы на горючее. Кроме того, с зимними шинами летом быстро изнашиваются протекторы. От такой резины достаточно сильно страдает дорожное покрытие. Уровень комфорта при такой езде снижается. Используемая летом зимняя резина отрицательно отражается на сроке службы ходовой автомобиля.

Можно ли ездить на зимней резине летом и существует ли запрет на законодательном уровне

По словам эксперта, прямого запрета на использование летом зимних шин нет, но своевременная их замена позволяет избежать лишних трат и неприятных ситуаций на дорогах, ведь езда становится не качественной. Часто из-за того, что водители не заменяют резину, происходит множество ДТП и аварий.

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