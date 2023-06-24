Якщо тобі не шкода своє авто: чи можна їздити на зимовій гумі літом

З настанням тепла автолюбителі мають багато сезонних турбот. Серед них зміна шин, заправка кондиціонера та інше. Чи можна їздити на зимовій гумі літом — читай в матеріалі.
Автомеханік Андрій Маценко вважає, що в гіршому випадку може злізти протектор і випаде колесо. Якщо немає шипів і протектор не високий, то з невеликою швидкістю в перші весняні місяці їздити можна.
Однак, коли середньодобова температура підіймається до +9°C (у квітні), настає час міняти шини. Це варто робити кожен рік.
Є два напрямки відмінностей:
За словами експерта, прямої заборони на використання влітку зимових шин немає, але своєчасна їх заміна дозволяє уникнути зайвих витрат та неприємних ситуацій на дорогах, адже їзда стає не якісною. Часто через те, що водії не замінювали гуму, ставалося безліч ДТП та аварій.
Читай, як безпечно їздити в умовах низької видимості.
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