Якщо тобі не шкода своє авто: чи можна їздити на зимовій гумі літом

З настанням тепла автолюбителі мають багато сезонних турбот. Серед них зміна шин, заправка кондиціонера та інше. Чи можна їздити на зимовій гумі літом — читай в матеріалі.

Чи можна їздити на зимовій гумі літом та що може статися при такій їзді

Автомеханік Андрій Маценко вважає, що в гіршому випадку може злізти протектор і випаде колесо. Якщо немає шипів і протектор не високий, то з невеликою швидкістю в перші весняні місяці їздити можна.

Однак, коли середньодобова температура підіймається до +9°C (у квітні), настає час міняти шини. Це варто робити кожен рік.

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Чим відрізняється зимова та літня гума

Є два напрямки відмінностей:

пристосованість гумової суміші протектора до певної температури;

пристосованість малюнка протектора до стану дорожнього покриття.

Чому треба змінювати гуму: основні моменти

Знижується безпека руху. Склад гуми для зимових шин розроблений таким чином, аби добре забезпечити зціплення коліс з дорожнім покриттям, яке вкрите снігом, сніговою кашею. Можна використовувати цю гуму при температурах вище нуля, але не більше +10°C. Адже таким чином гума стає м’якою, і сильно знижує її зчіплюючі якості. При цьому автомобіліст(-ка) помічає мляве рульове управління, труднощі в розгоні. Гальмівний шлях значно збільшується. Використання зимової гуми влітку збільшує витрати. Тобто гроші йдуть на підтримку та експлуатацію автомобіля. Підвищуються витрати на пальне. Крім цього, із зимовими шинами влітку швидко зношуються протектори. Від такої гуми досить сильно страждає дорожнє покриття. Рівень комфорту під час такої їзди знижується. Зимова гума, що використовується влітку, негативно відображається на терміні служби ходової автомобіля.

Чи можна їздити на зимовій гумі літом і чи існує заборона на законодавчому рівні

За словами експерта, прямої заборони на використання влітку зимових шин немає, але своєчасна їх заміна дозволяє уникнути зайвих витрат та неприємних ситуацій на дорогах, адже їзда стає не якісною. Часто через те, що водії не замінювали гуму, ставалося безліч ДТП та аварій.

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