Якщо тобі не шкода своє авто: чи можна їздити на зимовій гумі літом

Анна Голішевська, редакторка сайту 24 Червня 2023, 09:00
шини
Фото: Unsplash

Більше новин
Черепно-мозкові травми
“Невидимі рани”! Чому легкі черепно-мозкові травми від вибухів мають важкі наслідки
12 технік від стресу
Випусти пар: 12 технік від психолога, які допоможуть тобі заспокоїтися
атака на Київ сьогодні
Нічна атака на Київ сьогодні, 24 червня: Росія обстріляла вночі столицю ракетами, є загиблі
Марина Боржемська
Обговорювати й чути. Марина Боржемська розповіла, як заспокоює дітей під час війни
Дивитись більше

Матеріали по темі

Якщо тобі не шкода своє авто: чи можна їздити на зимовій гумі літом
Не потрібно викидати улюблену річ! Прості способи, як прибрати жуйку з одягу
антипрегарне покриття
Щоб не викинути в смітник: чому не можна мити антипригарний посуд в посудомийці
Як прибрати пухнастість волосся: поради, які допоможуть зробити волосся гладким
Локони розсипаються та зовсім не слухаються? Лайфхаки, як прибрати пухнастість волосся
Якщо тобі не шкода своє авто: чи можна їздити на зимовій гумі літом
Якщо нічого не допомагає: як відмити руки від шовковиці в домашніх умовах

Відео
Карта бойових дій в Україні

Замість дитячого садочка в окупантів — шпиталь: карта бойових дій в Україні 24 червня в режимі онлайн
0:02:27
ЗРК Avenger
Американські месники в Україні! Як працює ЗРК Avenger, що знищує російські БпЛА та ракети
0:03:45
ситуація в донецькій області
Лісосмуги майже не лишилося. Бійці ТрО Дніпра про тактику ворога на фронті
0:05:38
Що буде після підриву ЗАЕС: Держатомрегулювання про оцінку ризиків
Зачепить не лише Україну! Держатомрегулювання про ризики підриву ЗАЕС
0:02:28
Полон
Кожен, хто виходить з російського полону — герой! Військовий відверто про 14 місяців у неволі ворога
0:00:00
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів
Безпека конструкції енергоблоків та наслідки можливої аварії — науковиця про побудову Запорізької АЕС та нова інформація ГУР
0:03:53
Похорони Івана Шульги
Живі квіти та сльози… На Майдані попрощались із захисником Іваном Шульгою, який пройшов пекло війни
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
0:04:38
Ізюм
Відбудова Ізюму! Як повертають до життя знищене росіянами місто
Карта бойових дій в Україні
За добу 23 ворожі підрозділи відчули на собі вогонь ЗСУ: карта бойових дій в Україні 23 червня в режимі онлайн
Більше відео
Черепно-мозкові травми
Читати далі
“Невидимі рани”! Чому легкі черепно-мозкові травми від вибухів мають важкі наслідки
Марина Боржемська
Читати далі
Обговорювати й чути. Марина Боржемська розповіла, як заспокоює дітей під час війни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь